Dall’attacco alle Torri Gemelle, alle teorie del complotto, Davideo Buccheri presenta il libro della profezia dei mercati

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus a inizio 2019, i mercati azionari hanno passato un periodo assai turbolento. L’S&P 500, il maggior listino azionario degli Stati Uniti, ha infatti subito un importante calo, passando da un livello di quasi 3,400 punti agli attuali 2,900.

Questo calo ha interamente cancellato i guadagni degli ultimi 6 mesi, riportando il listino attorno ai livelli registrati a Ottobre. A tutto questo si è anche aggiunta la voce del presidente dell’OMS, Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, che settimana scorsa si è espresso sulla volatilità dei mercati azionari, suggerendo che il comportamento dei mercati fosse irrazionale e chiedendo di mantenere la lucidità in questo periodo complesso.

Abbiamo discusso di questi temi con Davide Buccheri, un esperto di mercati finanziari, con anni di esperienza maturata nel settore degli investimenti presso la City di Londra.

Secondo Buccheri, ci sono due modi di guardare al problema: da un lato, è assai probabile che i mercati stiano reagendo con eccessiva forza alle nuove notizie sul Covid. Questo è un fenomeno atteso e largamente studiato, conosciuto come overreaction dei mercati azionari: in genere, quando notizie importanti per i prezzi azionari diventano pubbliche, gli investitori tendono a muoversi in massa per effettuare transazioni il più rapidamente possibile. La conseguenza di ciò è che si ha normalmente un movimento dei prezzi maggiore di quanto non sia giustificato dai fondamentali. In genere, questo apre poi la porta a ritorni futuri sostanziali per quegli investitori che erano stati sufficientemente attenti da scorgere l’eccessivo movimento dei listini.

C’è, però, anche un altro lato a questa medaglia, che non va dimenticato. L’economia mondiale è infatti pressochè bloccata da inizio gennaio. Questo avrà sicuramente un impatto sostanziale sul PIL dei diversi paesi.

Il grafico sopra riporta il PIL delle 15 economie più grandi sul pianeta e la percentuale dell’economia mondiale che questi rappresentano. In totale, abbiamo che questi 15 paesi da soli rappresentano più del 75% del PIL mondiale e, quindi, la loro prestazione è assai rilevante per la performance dei listini azionari.

Sovrapponendo questi paesi ai contagi da Covid, è facile vedere come una proporzione sostanziale di economie importanti sia stata fortemente impattata dall’infezione.

Dei quindici paesi più grandi, abbiamo infatti un numero sostanziale di casi in Cina, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Germania e Italia. Visti i costi proibitivi del tampone negli Stati Uniti di $3,300 è facile pensare che anche qui vi sia un numero sostanziale di casi, non identificato.

Ed è proprio qui che vi è un punto importante. Mentre casi come Cina e Italia appaiono molto eclatanti per i grandi numeri di contagiati identificati, la traiettoria di crescita dell’epidemia nei due paesi sembra essere assai simile. Ciò non è vero per gli altri paesi europei, quali Francia, Germania e Regno Unito. E’ assai probabile, quindi, che il più basso numero di contagiati in questi paesi sia legato ad un’assenza di controlli efficaci, piuttosto che ad un’assenza di malati.

In considerazione di ciò e delle misure prese da molti governi europei, è quindi possibile fare una stima, seppur molto cruda, dell’impatto che il Covid potrebbe avere sul PIL internazionale: se ipotizzassimo che i paesi coinvolti rimanessero completamente chiusi per un mese (ovvero non producessero PIL per questo periodo) il PIL mondiale cadrebbe del circa 4.3%.

Per mettere questo in contesto, durante la crisi finanziaria del 2008 il PIL cadde di circa il 5%. E’ quindi ovvio che in una situazione del genere i mercati rimangano cauti.

Buccheri è però positivo sulla questione. Secondo lui, è infatti assai probabile che nella prima parte dell’anno vi sia una recessione. E’ anche vero, però, che molti indicatori economici legati all’occupazione, come ad esempio la popolazione inattiva, erano ancora positivi prima che iniziasse il contagio. Una volta che la situazione sarà tornata alla normalità, è quindi giustificato aspettarsi un forte rimbalzo dell’economia e dei listini azionari con essa.

Aspettiamoci quindi ulteriore turbolenza, almeno fino ad Aprile. Da lì in poi, però, vi potrebbero essere ottime possibilità di investimento.

