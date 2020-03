Coronavirus Gallera: “Siamo al Punto di non ritorno per alcuni reparti”

Abbiamo pochissimi posti liberi nelle terapie intensive, ormai siamo nell’ordine di 15 o 20 a disposizione. Ogni giorno ne ricaviamo qualcuno di nuovo, domani ne arrivano liberi altri 3 e il San Raffaele sta creando un’area con 14 posti che sara’ pronta pero’ tra una settimana. Oggi li recuperiamo chiudendo le sale operatorie, dove ci sono dei respiratori che possono essere utilizzanti anche per sostenere il respiro”. L’allarme lanciato dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera lascia poco spazio alla fantasia. “Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno – ha sottolineato – Se ogni giorno abbiamo 85 persone in piu’ che entrano in terapia intensiva e tendenzialmente ne escono due o tre, perche’ il dato e’ il 10% e il 15% considerato chi esce e chi muore, tutto questo non e’ sufficiente. E’ difficile per tutti ma, come noi stiamo facendo un grande sforzo, chiediamo la stessa intensità da tutti”.

E ancora: “A noi servono mascherine del tipo fpp2 o fpp3 o quelle chirurgiche e invece ci hanno mandato un fazzoletto, un foglio di carta igienica, di Scottex”, ha denunciato Gallera ai microfoni di Sky a proposito del materiale sanitario inviato dalla Protezione civile nazionale. Gallera ha spiegato che le mascherine non sono marchiate Cee. “Non voglio fare polemica – ha aggiunto – ma è evidente che non è possibile immaginare di utilizzare queste mascherine se si assistono pazienti infetti”. Al massimo potrebbe utilizzarle “un volontario che le usa per portare la spesa a un anziano”. Secondo Gallera “c’è un’emergenza mascherine che va risolta con i giusti presidi. Almeno dateci gli strumenti per combattere questa battaglia”.

Intanto una nota della Regione annuncia che l’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, sarà il “consulente personale” del governatore Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. “Fontana – si legge nella nota – riceverà un compenso simbolico pari ad un euro”. “Come potevo non aderire alla richieste di Fontana di dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19 se la mia storia, tutta la mia vita, è stata dedicata ad aiutare chi è in difficoltà e a servire il mio Paese?”, ha detto lo stesso Bertolaso.

Coronavirus in Lombardia, 1.865 nuovi contagiati

“In Lombardia ci sono 11.685 positivi, con un incremento di 1.865. Abbiamo 4.898 persone ospedalizzate (+463 rispetto a ieri), le persone in terapia intensiva sono 732 con un incremento di 85. E i decessi sono 966 con un incremento di 76”. E’ il bilancio del coronavirus in Lombardia diffuso dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. “Non ci sono più ambulanze – ha aggiunto – e quindi qualcuno dovrà aspettare tarda sera” per essere trasferito in altri ospedali da quelli più sotto stress.