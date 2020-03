Aumenti delle vendite bevante alcoliche : La grappa come igienizzante per la gola contro coronavirus

La grappa come igienizzante per la gola, efficace per la prevenzione contro il coronavirus. L’invenzione è del mastro distillatore Roberto Castagner , dell’omonima distilleria di Visnà, frazione di Vazzola (Treviso) che insieme alla sua squadra in quindici giorni ha messo a punto (ed in produzione) la Grappa Alto Grado 71, con un’altissima gradazione alcolica (71 gradi come indica il nome), imbottigliata in appositi erogatori spray. Scopo di questa grappa non è quella di deliziare il palato, ma di disinfettarlo. Un’alternativa alle introvabili mascherine.

«In questo periodo di emergenza racconta Castagner mi sono chiesto se e come la grappa potesse essere utile alla gente. La grappa fa parte da sempre del vissuto del popolo italiano e l’alcol è uno dei prodotti disinfettanti più efficaci per eliminare i virus. Da qui è partita l’idea di unire le due specificità».

Nell’ultimo periodo Castagner ha ricevuto richieste di alcol da tutto il mondo. «In quindici giorni il prezzo dell’alcol all’ingrosso è raddoppiato» riferisce. Ma lui non ha ceduto alle sirene di un facile business che avrebbe cambiato la natura della sua azienda. Così ha messo sotto i suoi tecnici di laboratorio. La gradazione alcolica per essere efficace come igienizzante deve avere tra i 60 e gli 80 gradi alcolici, ma bisognava trovare il giusto equilibrio perché non fosse troppo aggressiva in bocca. E 71 gradi è il punto giusto.

«Per essere efficace spiega il mastro distillatore -, deve anche contenere la giusta quantità di acqua. C’è ovviamente un piccolo segreto nel processo di produzione. Abbiamo inoltre cercato l’erogatore che nebulizzasse le goccioline della giusta dimensione e densità». Dopo aver messo a punto la formula, essersi confrontato con il mondo scientifico, in pochi giorni Castagner ha approntato un piccolo impianto apposito per la produzione e ha prodotto i primi 500 flaconi che sono stati distribuiti a quattro gastronomie del territorio. I primi riscontri fra i clienti sono positivi.

«Abbiamo deciso di tenere un prezzo basso afferma Castagner circa sei euro, in modo che possa essere alla portata di tutti». L’effetto igienizzante dura per circa 30 minuti e il contenitore da 5 cl (due bicchierini di grappa) eroga circa 130 nebulizzazioni. Dalla prossima settimana partirà la produzione per la grande distribuzione. «Con la Grappa Alto Grado 71 facciamo la nostra parte in questo periodo difficile».