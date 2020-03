Coronavirus: In Cina solo 8 nuovi contagi, guarigioni all’ 80%

Sono 128.343 i casi di coronavirus nel mondo, secondo la Johns Hopkins University. Il Covid-19 ha ucciso 4.720 persone da quando è stato individuato lo scorso dicembre in Cina. Continua il bollettino dei contagiati. Tantissimi i pazienti guariti, ma l’epidemia non si ferma. Ora anche in Canada fin’ora indenne ha le prime avvisaglie: la moglie del premier canadese Justin Trudeau è positiva. E intanto vengono cancellati voli e chiusi aeroporti in tutto il mondo. Le buone notizie, però arrivano dalla Cina e dalla Corea del Sud.

Cina, appena 8 casi e guarigioni all’80%

La Cina ha annunciato un bollettino da coronavirus relativo alla giornata di ieri con nuovi minimi assoluti: appena 8 nuovi casi registrati e 7 decessi, che portano il totale a 3.176. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha riferito anche che 6 morti fanno capo alla provincia dell’Hubei, l’epicentro dell’epidemia, e uno a quella dello Shandong. Sono 1.318 i pazienti dimessi dagli ospedali che portano le guarigioni complessive a 64.111, pari a quasi l’80% (79,33%) degli 80.813 contagi finora accertati.