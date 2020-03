Privacy e immagine dei minori in Internet

Privacy come diritto all’autodeterminazione informativa.

Trattamento e diffusione dei dati e dell’immagine del minore. Riservatezza

e profilazione degli utenti in Internet. Bilanciamento costituzionale

tra diritto all’immagine e diritto di cronaca. Rischi e responsabilità

per la diffusione dell’immagine e dei dati personali in Internet

Privacy come diritto all’autodeterminazione informativa.

Diritto all’immagine, alla riservatezza, all’onore e alla reputazione

costituiscono aspetti dell’unitaria tutela del diritto fondamentale della

persona che l’Art. 2 della Costituzione definisce inviolabile e indisponibile

2, e di cui sono presidio i doveri fondamentali di solidarietà e l’impe-

Il riferimento alla tutela della dignità dell’uomo può sintetizzare il

contenuto del variegato panorama di strumenti approntati dagli ordinamenti,

a presidio di un valore che ad essi preesiste, e rispetto al quale

è stato significativamente scritto che la dignità rileva non come droit de

l’homme, ma come droit de l’humanité 3; è rimesso al giudice il compito

di verificare il contenuto del concetto di «dignità», e di sindacare in tali

termini la corrispondenza dell’atto di autonomia del singolo al parametro

così individuato. Si tratta di valori che costituiscono «permanenze» 4 nei diversi ordinamenti statali e nelle Carte internazionali 5, il cui ambito di rilevanza è

5 Con riferimento alla riservatezza del minore cfr. l’art. 16 della Convenzione di

New York, del 1989, sui diritti del fanciullo, ratificata dallo Stato italiano con l. n. 176

ampliati i termini coi quali venne originariamente disegnata la privacy 9,

come «diritto di godere la vita, di essere lasciati soli», esigenza di libertà

personale che si oppone alle intrusioni non autorizzate, alla curiosità e

alla critica della propria vita privata. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche

e telematiche ha reso rilevante ogni dato riferibile ad una persona,

perché utilizzabile a fini di parametrazione commerciale, politica e in

genere informativa, tanto che ciascuno rischia di perdere il controllo delle

informazioni su di sé, e soprattutto dell’uso che altri ne possono fare,

accumulandole, trattandole e trasmettendole.

Discutere di privacy come diritto all’autodeterminazione, che si

specifica nell’accesso, rettificazione, aggiornamento, cancellazione, e divieto

di trasmissione o diffusione di questi dati, se non in forza del consenso

del titolare, significa far emergere un nuovo «soggetto sociale», che

governa il suo «corpo elettronico», le proprie informazioni 10.

Recentemente 11 la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima

la legge del Land Renania Settentrionale – Westfalia che consentiva

accessi occulti ai sistemi informatici degli utenti per monitorarne i contenuti,

attraverso le cosiddette «perquisizioni on line», e di raccogliere dati

sulla navigazione in rete. La pronuncia si segnala per l’emersione di un

nuovo diritto, quello alla riservatezza e integrità dei sistemi telematici,

necessario a tutelare il cittadino da accessi non autorizzati al proprio sistema

informatico, non solo con riguardo a dati riferibili alla propria persona

ma anche rispetto a file o altri elementi non aventi alcun rapporto

con l’attività comunicativa.

Privacy e immagine dei minori in Internet

L’accesso non consentito dal titolare è pertanto solo eccezionalmente

ammissibile, se disciplinato con legge, per la repressione o l’accertamento

dei reati, cui è finalizzata l’intercettazione. Il legislatore ordinario

è tenuto a ispirarsi al criterio di proporzione tra lesione di tale diritto fondamentale

ed esistenza di rischi concreti per un bene di rango primario,

quale la vita, l’incolumità fisica, la libertà personale, la sussistenza dello

Stato, ferma la necessità di motivato provvedimento autorizzatorio giudiziale.

Inoltre, devono essere previste misure idonee ad evitare, sia durante

la fase di acquisizione delle informazioni sia durante la successiva

valutazione, la raccolta o l’utilizzo di dati relativi alla sfera più intima e

privata delle persone.

Il principio di cautela impone che, ove risulti tecnicamente impossibile

filtrare i dati irrilevanti, debbano essere previste idonee cautele nella

fase di valutazione, fino all’immediata cancellazione dei dati in oggetto.

L’autodeterminazione, che si esprime nel consenso, è il discrimine

tra attività lecite e lesive della persona 12, e presuppone la corretta informativa

su origine dei dati e modalità del loro trattamento, fermo il principio

di precauzione.

Ed è interessante notare come l’autodeterminazione cosciente e informata

assimila la disciplina del consenso al trattamento dei dati personali

e quella del consenso al trattamento medico sanitario proposto sulla

propria persona: in entrambe si assiste all’attrazione della capacità decisionale

all’essenza stessa della persona umana, significativamente fondata

sulla dignità e sulla libertà; in entrambe il consenso non è valido se

non libero, meditato e fondato su un’adeguata, completa, informazione;

in entrambe il consenso prestato per il passato non vincola per il futuro,

ed è sempre revocabile.

2. Trattamento e diffusione dei dati e dell’immagine del minore.

In particolare, il consenso al trattamento dei dati, alla loro diffusione

e comunicazione e allo sfruttamento anche economico ed alla diffusione

dell’immagine del minore costituisce esercizio della potestà geni-

Stefania Stefanelli

toriale, ispirato alla tutela degli interessi del beneficiario; per tale ragione

meritano apprezzamento le posizioni che argomentano dall’art. 108,

l. n. 633/1941 la capacità del minore sedicenne ad esprimere validamente

tale consenso 13, dovendosi ricondurre al generale criterio di apprezzamento

della capacità di discernimento la capacità di assumere tale decisione

anche in età più giovane, alla pari di quanto si è scritto a proposito

dell’autodeterminazione nell’esercizio dei diritti fondamentali, ed a

quello dell’ascolto del minore che impronta la responsabilità genitoriale

nell’età del paidocentrismo.

In una materia così delicata, perché attiene all’espressione della persona

nelle comunicazioni che ne realizzano la partecipazione sociale, non

si può prescindere dall’attribuire valore alla volontà del soggetto interessato,

titolare dei diritti assoluti che vengono in considerazione, anche se

questi non abbia capacità di agire: in merito al minore di età, ad esempio,

la dottrina ha dimostrato l’esistenza nel sistema attuale di un diritto all’ascolto,

dovendo essere consultato, talora con effetti vincolanti, in questioni

di particolare rilevanza concernenti essenzialmente la sua persona

e le situazioni familiari che possono riguardarlo 14, e, del resto, in questa

direzione sembrano muoversi, in deroga al disposto dell’art. 2 c.c., non

solo i provvedimenti legislativi interni, ma anche le fonti internazionali

degli ultimi decenni, che mostrano sempre maggiore considerazione per

il minore, preoccupandosi essenzialmente che il soggetto abbia la maturità

adeguata alle decisioni chiamato a prendere 15.

L’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, anche in applicazione

del fondamentale principio di eguaglianza sostanziale tra i soggetti

di diritto (art. 2 Cost.), è poi tradizionalmente ricondotto nell’alveo del-

Privacy e immagine dei minori in Internet

la capacità di intendere e di volere, ritenendosi irrilevante la capacità di

agire dell’interessato 16.

Il principio, del resto, è alla base della formulazione degli artt. 12 e

13, l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità

e sull’interruzione volontaria della gravidanza), che mostrano la rilevanza

della volontà della donna minorenne o interdetta in una materia così delicata

e importante: nella fattispecie, l’intervento del giudice è volto, attraverso

un procedimento sostanzialmente equitativo, ad appurare l’esistenza

in capo all’incapace di agire della consapevolezza e ponderazione

della scelta compiuta. Del resto, alla volontà dell’incapace di agire viene

attribuita in questo campo rilevanza attribuita dal giudice delle leggi, il

quale, più volte chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale

dell’art. 12, l. n. 194/1978, ha sottolineato come la decisione di interrompere

la gravidanza sia rimessa soltanto alla responsabilità della donna,

non potendosi configurare quale potestà codecisionale l’intervento

del giudice tutelare, nell’ipotesi in cui non vi sia l’assenso degli esercenti

la potestà o la tutela sulla minore, o vi siano pareri difformi da parte di

costoro, o ancora sussistano seri motivi che impediscano o sconsiglino la

loro consultazione 17.

Privacy e immagine dei minori in Internet

principale, in quanto risultano particolarmente appetibili per le imprese

perché tendenzialmente capaci di raggiungere solo ed esattamente i consumatori

«bersaglio», nel medesimo momento cui sorge in essi il desiderio

di acquisto 19.

Mancando qualsiasi preventiva informazione sul trattamento dei

dati così raccolti, e difettando soprattutto il consenso alla loro trasmissione

all’inserzionista pubblicitario appare evidente la violazione della disciplina

dettata dal T.U. Privacy, come rilevato dalla Federal Trade Commission

statunitense nel dettare, nel 2007, i Principles on Behavioral Advertising,

a mente dei quali i dati sensibili e quelli relativi alle attività online

dei minori, in particolare i bambini, incidentalmente raccolti da un

sito, non devono essere utilizzati per scopi di behavioral advertising se il

consumatore non ha espresso il proprio consenso in modo esplicito a ricevere

tale genere di comunicazione commerciale personalizzata 20.

21 Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, in Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea, del 18 dicembre 2009, L337/11, Considerando 66: «Possono verificarsi tentativi

da parte di terzi di archiviare le informazioni sull’apparecchiatura di un utente o di

ottenere l’accesso a informazioni già archiviate, per una varietà di scopi che possono essere

legittimi (ad esempio alcuni tipi di marcatori, “cookies”) o implicare un’intrusione ingiustificata

nella sfera privata (ad esempio software spia o virus). Conseguentemente è di fondamentale

importanza che gli utenti siano informati in modo chiaro e completo quando

compiono un’attività che potrebbe implicare l’archiviazione o l’ottenimento dell’accesso

di cui sopra. Le modalità di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto al rifiuto

dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. Eccezioni all’obbligo di comunicazione

delle informazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovrebbero essere limitate

a quei casi in cui l’archiviazione tecnica o l’accesso siano strettamente necessari al fine

legittimo di consentire l’uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall’abbonato

o dall’utente. Il consenso dell’utente al trattamento può essere espresso mediante l’uso

delle opportune impostazioni di un motore di ricerca o di un’altra applicazione, qualora

ciò si riveli tecnicamente fattibile ed efficace, conformemente alle pertinenti disposizioni

della direttiva 95/46/CE. L’esecuzione di detti requisiti dovrebbe essere resa più efficace

tramite i maggiori poteri conferiti alle autorità nazionali competenti».

Privacy e immagine dei minori in Internet

a norma della direttiva 95/46/CE, tra l’altro sugli scopi del trattamento.

Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso al solo fine di

effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione

elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un

servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato

o dall’utente a erogare tale servizio».

Il termine per il recepimento della Direttiva è scaduto il 29 maggio

2011; la Commissione ha inviato lettere di avviso formale a diversi Stati,

tra cui l’Italia, domandando informazioni sul ritardo, al quale potrebbe

conseguire una procedura di infrazione con ricorso alla Corte di Giustizia

europea.

4. Bilanciamento costituzionale tra diritto all’immagine e diritto di cronaca.

La giurisprudenza ha da tempo segnato i limiti 22 imposti al diritto

di cronaca dal rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte

nella notizia, sintetizzabile nei requisiti di veridicità, pertinenza, e continenza:

la notizia diffusa deve rispondere ad utilità sociale, intesa come

sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia, essere

oggettivamente vere in relazione all’attendibilità e veridica della fonte

dell’informazione, sempre che la forma espositiva sia corretta, chiara e

conforme allo scopo divulgativo, evitando il sottinteso sapiente, gli accostamenti

suggestionanti di fatti tesi a degradare l’immagine dell’interessato

o di altre persone estranee, l’artificiosità sistematica di sproporzioni o

drammatizzazioni e le celate insinuazioni 23.

È assolutamente condivisibile l’opinione secondo cui «un minore

coinvolto in fatti di cronaca, e/o in qualsiasi altra forma di comunicazione

mediatica, sia come soggetto attivo sia come vittima passiva, si trova

spesso a vivere una doppia violenza: quella insita nell’esperienza reale

vissuta, e quella rappresentata dalla intrusione dei mezzi di informazio-

Stefania Stefanelli

ne nella sua vita privata, talora negli aspetti più intimi e riposti» 24, ed in

tal senso si muovono anche le indicazioni diffuse dall’Autorità Garante

per la protezione dei dati personali 25, per le quali «È vietata la diffusione

di informazioni che, anche indirettamente, permettano il riconoscimento

di minori coinvolti in fatti di cronaca, a maggior ragione quando abbiano

subito violenze o molestie sessuali. Renderli identificabili potrebbe

far loro rivivere in pubblico i traumi subiti e pregiudicarne l’armonico

sviluppo della personalità».

Ulteriori prescrizioni derivano dall’art. 114, comma 6, c.p.p., che

introduce il divieto di pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei

minorenni che siano testimoni, persone offese o danneggiati da reato fino

al raggiungimento della maggiore età; così l’art. 13, d.p.r. n. 448/1988,

recante disposizioni del procedimento penale a carico dei minorenni, vieta

la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie idonee

a consentire l’identificazione del minorenne a qualsiasi titolo coinvolto

nel procedimento, disciplina rafforzata con l’introduzione dell’art. 734

bis c.p., in materia di pedofilia e pedopornografia 26.

L’art. 50, d.lg. n. 196/2003, Testo unico sui dati personali, richiamando

l’art. 13, d.p.r. n. 448/1988, dispone che «il divieto di pubblicazione

e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a

consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento

a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in

materie diverse da quella penale».

Altrettanto prevede il Codice deontologico della professione giornalistica,

art. 7: «Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre

considerato come primario rispetto al diritto di cronaca e di critica; qualora

per questioni di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti

della legge, il giornalista decide di diffondere notizie o immagini riguar-

La convergenza tra fonti nazionali, internazionali e di autonomia

privata è palese, e merita approfondimento con particolare riguardo alle

pronunzie che hanno fatto applicazione dei richiamati principi in controversie

riguardanti la pubblicazione dell’immagine di minori, a scopo

di cronaca o di esercizio della libertà di pensiero, anch’essa costituzionalmente

garantita.

Quanto al concetto di «interesse pubblico» alla conoscenza della

notizia, a fronte di alcune più risalenti posizioni che ne confondevano

la valenza con il fatto latu sensu interessante per il pubblico 28 si sono affermate

interpretazioni più rigorose, anche sulla scia di importati arresti

della Corte Europea dei diritti dell’Uomo 29 secondo i quali «nella ricer-

l’elemento determinante deve scaturire dal contributo che le foto e

gli articoli pubblicati apportano al dibattito d’interesse generale», e non

può considerarsi «contributo ad un qualsiasi dibattito d’interesse generale

per la società» la pubblicazione di foto che abbiano «per unico oggetto

la soddisfazione della curiosità di un determinato pubblico nei riguardi

della vita privata di una persona, benché nota» 30.

Nella specie, nel caso riguardante la pubblicazione su un giornale

scandalistico della foto di un minore, ripreso in una spiaggia assieme al

padre e ad una nota attrice, allo scopo di pubblicizzare la notizia della relazione

tra i due adulti, la Corte di Cassazione 31 ha rigettato l’assunto dei

co alla conoscenza di foto ed immagini della vita di tutti i giorni di Carolina di Monaco;

avevano osservato che quest’ultima aveva un interesse a vedere tutelata la propria riservatezza

solo in luoghi privati». La Corte Europea ritiene, in contrario, che il bilanciamento

tra diritto alla riservatezza e libertà di informazione debba essere risolto nel senso per

cui questo prevale solo quando vengano diffuse immagini relative al ruolo pubblico del

personaggio. Così Corte Eur. dir. uomo, 4 aprile 2001, causa Tammer c. Estonia; e Corte

Eur. dir. uomo, 11 aprile 2000, causa News Verlags GmbH & Co- KG c. Austria, tutte

pubblicate in Internet all’indirizzo http://www.echr.coe.int/ECHR (sito web visitato

il 3 ottobre 2012).

30 Cfr. Cass. sez. III civ. 16 maggio 2008, n. 12433, in Il Foro italiano, 2008, fasc.

11 pp. 3215 e ss., con nota di M.P. Serra, lesione del diritto all’immagine di persona nota:

risarcimento del danno.

Privacy e immagine dei minori in Internet

giudici di appello, ritenendo che la notorietà dell’attrice non coinvolge il

minore, che non ha scientemente o volontariamente consentito a rendere

pubblico il suo rapporto con la persona nota, trattandosi piuttosto per

lui di una «notorietà involontaria o subita» 32.

Non rileva, altresì, il fatto che la fotografia sia stata scattata in un

luogo pubblico, posto che tale requisito non è alternativo a quello della

sussistenza dell’interesse pubblico all’art. 97 della l. n. 633/1941 (l. diritto

di autore), ma soprattutto in considerazione del fatto che la diffusione

dello scatto attraverso la stampa importa una lesività ben diversa e maggiore

rispetto alla visione della propria immagine da parte dei presenti nel

luogo pubblico medesimo 33.

La norma citata può dunque essere interpretata nel senso per cui

è legittima la riproduzione fotografica di eventi svolti in luoghi pubblici

sempre che sussista l’utilità sociale alla conoscenza degli stessi, ovvero

una finalità artistica, purché «la persona ritratta è parte non essenziale

di un paesaggio più vasto, di cose o di persone, sì che l’immagine di

essa sia quasi inevitabilmente la conseguenza della fissazione del più vasto

paesaggio» 34: in altri termini, il ricorso alla circostanza spaziale dello

scatto in luogo accessibile al pubblico non giustifica la divulgazione del

scusante ex art. 97 l. dir. aut. Se la diffusione lesiva è stata effettuata da un terzo, il fotografo,

per affermare la propria estraneità all’illecito, dovrà dimostrare o di non avere ceduto

le fotografie al divulgatore, che se ne sarebbe quindi fraudolentemente appropriato,

o di averle commercializzate specificando i limiti posti dal ritrattato alla loro diffusione.

251 e ss.

Stefania Stefanelli

ritratto per scopi di lucro, correlati alla soddisfazione della curiosità sulla

vita di soggetti più o meno noti 35.

5. Rischi e responsabilità per la diffusione dell’immagine e dei dati personali

in Internet.

Ciò vale, a maggior ragione, per la diffusione dell’immagine (fissa

o in movimento) attraverso la rete Internet, poiché qualsiasi utente ha

la possibilità di memorizzarla su proprio supporto hardware e rinnovare

in qualsiasi tempo ed in qualsiasi luogo la lesione del diritto all’immagine,

alla riservatezza, all’onore ed alla reputazione della persona coinvolta,

senza che possano avere alcuna pratica utilità le misure del sequestro preventivo

cautelare delle pubblicazioni lesive 36, sebbene applicabili astrattamente

anche al contenuto di siti Internet 37.

Il riferimento è alla ben nota vicenda che ha condotto alla condanna

di Google Italy s.r.l. per il delitto di trattamento illecito dei dati personali

del minore (art. 167, d. lgs. 192/2003), affetto da autismo, che appariva

in un video girato da alcuni compagni di scuola mentre lo oltraggiavano

per la sua condizione di minorità, e diffuso sulla nota piattaforma 38.

Stefania Stefanelli

lett. b), del Codice privacy, l’identificabilità indiretta, attraverso la correlazione

degli elementi diffusi con altre informazioni a disposizione del

soggetto raggiunto dalla diffusione dei dati, circostanza questa probabile

nel caso di specie, trattandosi di filmato molto popolare, che nel periodo

successivo alla sua immissione, era stato visualizzato dagli utenti del

sito almeno 5.500 volte ottenendo il primo posto nella classifica dei «video

più divertenti» e il ventinovesimo in quella dei «video più scaricati».

Il content provider è stato condannato in considerazione dell’omessa

informativa agli utenti del sito circa la necessità di reperire, preventivamente

alla pubblicazione, il consenso dei soggetti terzi ritratti, posto che

il provider deve assolvere l’obbligo di trattamento con il consenso dell’interessato,

previsto dal combinato disposto degli artt. 167 e 23 del Codice

della privacy, mediante «una corretta e puntuale informazione, da parte

di chi accetti e apprenda dati provenienti da terzi (il provider) ai terzi che

questi dati consegnano. Lo impone non solo la norma di legge (art. 13,

D.lgs. citato) ma anche il buon senso». E, in particolare, «non costituisce

condotta sufficiente ai fini che la legge impone, “nascondere” le informazioni

sugli obblighi derivanti dalla legge sulla privacy all’interno di “condizioni

generali di servizio” il cui contenuto appare spesso incomprensibile,

sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali vengono

sottoposte all’accettazione dell’utente» 41.

