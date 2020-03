Google davanti alla Corte di giustizia: il diritto all’oblio

732

Note e commenti

causa del decorso di un lasso di tempo. La Corte di giustizia aderisce a una lettura «a maglie larghe» delle disposizioni richiamate, ritenendole di utile applicazione anche nel caso di specie. Come però si supera il problema di rendere

enforceable

questi diritti nel caso l’interessato manifesti la pretesa all’oblio? Equiparando una notizia non aggiornata a una notizia non vera, e quindi – in sintesi – a un trattamento di dati personali illecito. Per tale via, ogni ipotesi in cui le informazioni personali non fossero adeguatamente integrate o aggiornate (si noti: da parte del titolare del trattamento

in primis

, cioè del titolare del sito, non certo del motore di ricerca!) l’interessato potrebbe avvalersi dei diritti conferi- tegli dalle norme richiamate, ottenendo, nell’impostazione della Corte, la rimozione dei risultati di ricerca recanti a contenuti sgraditi da parte del motore di ricerca, obbligato a provvedervi in quanto titolare del trattamento. La Corte di giustizia mantiene distinti il trattamento di dati operato dal motore di ricerca e quello effettuato dal gestore di un sito. E ciò anche al fine di giustificare che in alcuni casi la permanenza dell’informazione potrà essere assicurata sul sito sorgente, quando per ipotesi sussistano prevalenti finalità informative, laddove potrà senz’altro essere eliminata dai risultati generati dal motore di ricerca mediante l’associazione con il nome dell’interessato. Questa soluzione appare nondimeno problematica, anche perché, per tale via, non soltanto la notizia continuerebbe a essere senz’altro disponibile sul web, ma a questa sarebbe comunque possibile risalire anche sul motore di ricerca mediante l’uso di pa- role chiave diverse dal nome della persona interessata che ne abbia per ipotesi chiesto la rimozione. L’unico riferimento a carattere costituzionale in una decisione che – forse senza che la Corte ne avesse piena contezza – ha impattato fortemente sull’equilibrio tra diritti fondamentali, si coglie laddove la pronuncia si sofferma sugli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che tutelano, rispettivamente , il diritto alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali), che fondano a maggior ragione secondo la Corte il diritto degli interessati a ottenere la rimozione dei risultati di ricerca. La Corte però sembra avere contezza che in alcune fattispecie potrà prevalere l’inte- resse al reperimento dell’informazione anche sui motori di ricerca. Si tratta di un ’apertura importante, che però si omette completamente di affrontare , lasciando in sospeso i criteri del bilanciamento tra opposti interessi (quello all’oblio, da un lato, e all’informazione, dall’altro) che con la sentenza si è voluto affidare ai motori di ricerca. Residua, comun- que – e questo è un punto assai importante – la possibilità per gli interessati di adire l’autorità amministrativa (si assume quella di protezione dei dati personali) o giudiziaria per ottenere dal motore di ricerca, sia direttamente, sia in caso di diniego, la rimozione dei collegamenti interessati. Tale rimedio potrebbe costituire, verosimilmente, anche il contraltare di un sistema che affidi

prima facie