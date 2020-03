Medicina estetica di "questi tempi": esclusiva a Monica Gabetta Tosetti chirurgo, fashion influencer e marketing manager

Un momento difficile per l’Italia. Siamo con Monica Gabetta Tosetti medico chirurgo e titolare della BB Clinique. Come ci si rapporta alle clienti in questo periodo di “allarmismo” e incertezze?

Cercando di dare un po’ di tranquillità. Naturalmente si deve stare in casa, si devono osservare tutte le norme d’igiene e di sicurezza! Questo è indispensabile ma non si devono avere atteggiamenti di panico. Non resteremo senza cibo ed il personale sanitario (già lo stiamo vedendo) sta facendo di tutto per sopperire ad ogni esigenza e necessità! Quindi in casa sì, con attenzione ma un po’ più tranquilli!

Produzione di mascherine di seta e con filtro sanitario. E’ una cosa utile? Sono in vendita da voi? Si potranno prenotare e acquistare?

Essendo in ambito medico, ho voluto creare una mascherina (come l’ha definita un’amica) “smart e glam”. Seta di Como, per una mascherina con una tasca interna nella quale inserire un filtro creato con una carta-tessuto trattata con uno speciale sanificante in grado di aumentare la sicurezza.

Quindi maggior sicurezza e design accattivante! Più che utile, sicuramente.

C’è la possibilità di acquistarle in Atelier (telefonare o scrivere per accertarsi degli orari e dei giorni di apertura) oppure direttamente on-line.

Visite on-line. La consulenza estetica e medica non cesserà. Come sarà adottata? Gli interventi più “urgenti” saranno comunque effettuati?

Nel mondo della chirurgia e della medicina estetica, la maggior parte dei medici ha adottato la chiusura temporanea per consentire ai pazienti di approcciarsi ad un intervento di bellezza in assoluta sicurezza e serenità. Per tutti coloro che vorranno trascorrere queste giornate pensando ad un futuro intervento di chirurgia estetica, quindi, abbiamo deciso di offrire la possibilità di effettuare visite on line con i migliori esperti del settore. A giorni sarà pronto anche il mio kit e la mia consulenza TOO GOOD TO DO per offrire la possibilità di tornare alla normalità…Perfette!

Per quanto concerne tutti i trattamenti urgenti, naturalmente non di chirurgia estetica, saranno assicurati. Alcuni interventi, come ben sappiamo, non possono essere rimandati.