il 60% della popolazione a rischio Coronavirus: decisivi i prossimi sette giorni

ROMA. «Italiani state a casa se potete» è l’appello di un Walter Ricciardi scandalizzato «da quegli italiani che questa domenica se ne sono stati tranquillamente accalcati al mare a mangiare il pesce o a fare l’aperitivo come se nulla fosse». Una fetta di irresponsabili contro la quale tuona anche il Ministro della salute, Roberto Speranza, del quale proprio Ricciardi è consigliere. «Le misure approvate sono molto rigide e importanti, però hanno bisogno di un’alleanza con le persone», ha spiegato. Per poi alzare i toni, affermando di essere pronto «ad avere anche un pugno duro contro atteggiamenti che non sono più tollerabili, perché il virus non è uno scherzo».

Condividi: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...