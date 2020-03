Milano i consumi contagiati dal coronavirus: oggi miete le sue vittime

Milano, 9 marzo 2020 – Fino al 23 febbraio Nicholas Mancuso preparava in media 400 tramezzini ogni giorno, in un locale nel centro di Milano frequentato da turisti e impiegati in pausa pranzo. Da un giorno all’altro il crollo. Il ritmo frenetico si è trasformato in uno stallo quasi totale, nel piccolo esercizio a conduzione familiare rimasto deserto come la strade della città. Nell’arco di una settimana è arrivata la lettera di licenziamento, una delle prime con esplicita causale Coronavirus. “L’azienda – si legge nella lettera – a fronte dello stato di emergenza per il coronavirus in cui versa il territorio italiano e delle ricadute che la stessa ha avuto nell’attività aziendale, ha messo in atto una riorganizzazione che ha comportato la soppressione del suo posto di lavoro in qualità di aiutante generico e aiuto-banconiere”. Da un giorno all’altro Nicholas, 21 anni, è rimasto a casa, senza stipendio e senza tutele perché il suo contratto a termine per un part time di 4 ore è stato fatto scadere in anticipo, come sta succedendo a migliaia di altri lavoratori nel settore della ristorazione.

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/coronavirus-licenziato-1.5061321