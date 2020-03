Lombardia 5469 casi: 333 morti, 440 in terapia intensiva. Gallera: “Sistema regge ma per sconfiggere l’epidemia bisogna stare a casa

I dati della Regione più colpita confermano un’incremento che mette a dura prova la tenuta del nostro sistema sanitario. L’assessore al Welfare. “Rimediati 223 nuovi posti letto di terapia intensiva e siamo pronti a crearne altri 150 in 7 giorni”. A Bologna (fuori dalla zona rossa) il sindaco decide la chiusura di bar e locali dopo le 18

Con 7.375 persone contagiate e 366 morti l’Italia è il secondo Paese al mondo dopo la Cina più colpito dal coronavirus, con un tasso di mortalità che ha raggiunto il 4,96%. Solo in Lombardia il nuovo aggiornamento ha portato a 5469 i casi complessivi. Nella Regione più colpita dall’epidemia ci sono 333 morti, 646 guariti e 2807 persone in ospedale, di cui 440 in terapia intensiva. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha spiegato che il piano di emergenza a cui è al lavoro la Lombardia ha già portato a “223 nuovi posti letto di terapia intensiva e siamo pronti a crearne altri 150 in 7 giorni”. “Il sistema sta reggendo ma per sconfiggere l’epidemia bisogna stare a casa“, ha sottolineato l’assessore. Che nel corso della giornata non aveva escluso la possibilità di usare gli spazi della Fiera e i container per ricoverare i malati.

L’allerta è alta anche nel Lazio dal momento che il Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, ha fatto notare come “a Roma il virus sta già incominciando a circolare, anche se le catene di trasmissione sono per ora piccole. Ne dobbiamo prendere atto perché altrimenti si fa il patatrac come a Lodi. Bisogna agire prontamente”, ha raccomandato. Anche l’ordine dei medici di Roma ha invitato a prestare la “massima attenzione”. Intanto a Bologna, città esclusa dalla zona rossa, il sindaco Virginio Merola ha deciso di disporre da domani la chiusura di bar e locali dalle 18 alle 6: “Ragazzi e ragazze dovete fermarvi: basta frequentare luoghi affollati, basta movida, basta assembramenti”.

Dopo la notizia che il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, quello del Piemonte Alberto Cirio e il Capo di stato Maggiore dell’Esercito, il generale Salvatore Farina, sono risultati positivi al tampone, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto sapere di essersi sottoposto anche lui ai controlli e di essere risultato negativo: “I miei medici sono premurosi. Mi seguono con attenzione e ho piena fiducia in loro”, ha spiegato in un’intervista a Repubblica lanciando poi un appello a tutti gli italiani. “Dobbiamo fidarci degli scienziati, manteniamo la distanza di un metro, evitiamo baci, abbracci, strette di mano, rispettiamo le altre regole. Se tutti rispetteremo le indicazioni, il Paese potrà rialzare presto la testa”, ha detto. Ma intanto le Borse europee colano a picco, con Piazza Affari che perde oltre il 10%, mentre lo spread schizza a oltre 220 punti.

Chi viola la quarantena rischia il carcere – Fino a 3 mesi di carcere o 206 euro di multa: è quanto rischia chi viola la quarantena. Lo prevede la direttiva inviata dal Viminale ai prefetti: “La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti – si legge – è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica)”. Spetta alle forze dell’ordine fare i controlli su coloro che si spostano all’interno e in entrata e in uscita dai “territori a contenimento rafforzato”: “Gli spostamenti dovranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative – si legge – o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare tramite autodichiarazione. Nelle stazioni saranno predisposti controlli con il “termoscan” per tutti i passeggeri in transito, così come anche negli aeroporti, dove i viaggiatori dovranno mostrare oltre al titolo di viaggio, anche l’autocertificazione.