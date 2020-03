L’ITALIA RIPARTE DAL Paziente 1 di Codogno: respira autonomamente via dalla terapia intensiva

E’ la prima vera buona notizia dopo 18 giorni di incubo coronavirus: “Il paziente ‘uno’, Mattia, è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E’ stato cioè ‘stubato’ in quanto ha iniziato a respirare autonomamente”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Il 38enne manager dell’Unilever è ricoverato a Pavia, mentre sua moglie, incinta di 8 mesi, è tornata a casa da qualche giorno dopo essere stata ricoverata al Sacco. Giovedì scorso era stata dimessa dall’ospedale Sacco di Milano la moglie di Mattia. La donna è all’ottavo mese di gravidanza, per fortuna sta bene come la bambina che porta in grembo.

L’assessore Gallera ha diffuso il quotidiano resoconto sulla diffusione del Covid-19 in Lombardia: i contagi sono saliti a 5.469, ovvero 1.280 più di ieri, i ricoverati sono 2.802 (più 585), i pazienti in terapia intensiva 440 (ieri erano 399), i dimessi 646. I decessi sono saliti a 333 quindi 76 in più rispetto a ieri. Sono stati recuperati altri 223 posti in terapia intensiva oltre ai 900 già attivi.