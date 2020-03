Il premier Conte: “Ho fatto il tampone, sono negativo”.

Come riportato sul fatto quotidiano 7.375 persone contagiate e 366 morti l’Italia è il secondo Paese al mondo dopo la Cina più colpito dal coronavirus, con un tasso di mortalità che ha raggiunto il 4,96%. Solo nella giornata di domenica 8 marzo i morti sono stati 133 mentre i nuovi casi accertati 1326, un’incremento considerevole, che mette a dura prova la tenuta del nostro sistema sanitario. I malati ricoverati in terapia intensiva sono infatti 650, di cui 399 solo in Lombardia, la regione più interessata dall’emergenza. Visto il sovraccarico delle strutture sanitarie, Borrelli ha anche annunciato che “tredici pazienti sono già stati trasferiti o sono in corso di trasferimento dalla Lombardia alle regioni limitrofe”. Per quanto riguarda le mascherine “stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche”. Quando sarà il picco? “Non lo sappiamo”.

Dopo la notizia che il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, quello del Piemonte Alberto Cirio e il Capo di stato Maggiore dell’Esercito, il generale Salvatore Farina, sono risultati positivi al tampone, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto sapere di essersi sottoposto anche lui ai controlli e di essere risultato negativo: “I miei medici sono premurosi. Mi seguono con attenzione e ho piena fiducia in loro”, ha spiegato in un’intervista a Repubblica lanciando poi un appello a tutti gli italiani. “Dobbiamo fidarci degli scienziati, manteniamo la distanza di un metro, evitiamo baci, abbracci, strette di mano, rispettiamo le altre regole. Se tutti rispetteremo le indicazioni, il Paese potrà rialzare presto la testa”, ha detto.

La situazione in in Lombardia – Sono 769 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore, con le vittime che sono salite a 257. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera: “Oggi ci sono in Lombardia 4.189 positivi, 769 in più rispetto a ieri – ha dichiarato nel corso della quotidiana conferenza stampa in streaming – Siamo arrivati a 257 persone decedute. I ricoverati sono 2.217 non in terapia intensiva (+566 rispetto a ieri), mentre 399 persone sono in terapia intensiva, con un incremento di 40. Altre 756 persone sono in isolamento domiciliare, mentre 550 sono state dimesse”. Gallera ha anche aggiunto che la Regione è riuscita a ricavare “497 posti per la terapia intensiva, quindi è una battaglia che al momento stiamo ancora vincendo”. La situazione in Lombardia è la principale causa degli aumenti a livello nazionale. La provincia con il maggior numero di casi, in Lombardia, è Bergamo con 997 casi, 236 in 24 ore, che ha superato Lodi che ha 853 contagi.

Chi viola la quarantena rischia il carcere – Fino a 3 mesi di carcere o 206 euro di multa: è quanto rischia chi viola la quarantena. Lo prevede la direttiva inviata dal Viminale ai prefetti: “La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti – si legge – è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica)”. Spetta alle forze dell’ordine fare i controlli su coloro che si spostano all’interno e in entrata e in uscita dai “territori a contenimento rafforzato”: “Gli spostamenti dovranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative – si legge – o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare tramite autodichiarazione. Nelle stazioni saranno predisposti controlli con il “termoscan” per tutti i passeggeri in transito, così come anche negli aeroporti, dove i viaggiatori dovranno mostrare oltre al titolo di viaggio, anche l’autocertificazione.

