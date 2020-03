Coronavirus fa paura a New York: oltre 111mila Contagiati

Sale la paura per il coronavirus a New York. Il sindaco Bill de Blasio invita i cittadini a non prendere la metropolitana se malati e in generale a camminare o andare in bicicletta nelle ore di punta così da evitare la metro. “Chiediamo ai cittadini di rivedere la loro routine per fermare la diffusione del virus. Se state male state a casa”, dice de Blasio, che ha ordinato la cancellazione dei viaggi internazionali non essenziali per i dipendenti della città e gli studenti.

I casi confermati di coronavirus in Usa sono 564, in 34 Stati, compreso District of Columbia, il distretto di Washington. Lo Stato di New York (dove sono stati confermati 89 casi) insieme con la California e l’Oregon ha dichiarato lo stato di emergenza.

La nave da crociera Grand Princess attracca a San Francisco con 21 contagiati a bordo

La nave, bloccata al largo di San Francisco con oltre 3.500 persone a bordo tra cui 21 contagiate dal coronavirus, attraccherà nel porto di Oakland oggi. Lo riferiscono i media Usa e un passeggero. Sull’imbarcazione ci sono anche 31 italiani nell’equipaggio e uno tra i passeggeri, tutti in salute. Lo sbarco potrebbe durare più di due giorni. È invece ancora in navigazione la Costa Fortuna. La nave doveva fare scalo a Phuket, mentre le notizie sulla diffusione del contagio in Italia facevano il giro del mondo. La Thailandia ha quindi imposto una serie di restrizioni e quando è giunta la nave – con 173 italiani a bordo – ne ha impedito l’attracco. La Costa Fortuna ha quindi puntato sulla Malesia, ricevendo un altro rifiuto e ora è in viaggio verso Singapore. A bordo, assicura la compagnia, non c’è alcun malato. Ma la nave viene sempre preceduta dalle restrizioni che diversi Paesi stanno imponendo a chi è stato in Italia.

La Grand Princess nella baia di San Francisco

Coronavirus: Usa, il senatore Ted Cruz in auto quarantena

Il senatore repubblicano americano Ted Cruz si mette in quarantena dopo aver avuto contatti con una persona risultata positiva al coronavirus. “Non ho sintomi, mi sento bene”, dice il senatore texano spiegando di aver deciso di mettersi in quarantena per precauzione. Cruz è venuto a contatto, tramite una breve conversazione e una stretta di mano, con una persona positiva durante la conferenza Cpac, che si è tenuta dieci giorni fa e a cui hanno partecipato anche il presidente Donald Trump e il vice Mike Pence.