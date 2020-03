L’Italia annuncia il blocco poiché i casi di coronavirus globali superano i 105.000

Annunciando le nuove misure, Conte ha dichiarato: “Ci sarà l’obbligo di evitare qualsiasi movimento di persone che entrino o escano” dalle aree interessate. “Anche all’interno delle aree in movimento si verificherà solo per motivi di lavoro o di salute essenziali”, ha detto, secondo Reuters.

che veniva utilizzato come centro di quarantena per coronavirus.

Nel frattempo, in Cina, gli sforzi di ricerca e salvataggio sono proseguiti domenica per i sopravvissuti al

, l’OMS ha dichiarato: “Consentire la diffusione incontrollata non dovrebbe essere una scelta di alcun governo, in quanto danneggerebbe non solo i cittadini di quel paese ma interesserebbe anche altri paesi”.

In una

Sabato, il direttore generale della salute francese, Jerome Salomon, ha confermato 16 morti e 949 infetti in tutta la nazione, e la Germania ha ora 795 casi. Sabato il Regno Unito ha confermato una seconda morte per il romanzo coronavirus, mentre 206 persone si sono dimostrate positive, secondo quanto riferito da funzionari della sanità britannici.

Anche altri paesi in Europa stanno lottando per contenere focolai mentre i casi continuano a salire.

L’hotel, nella città sud-orientale di Quanzhou, nella provincia del Fujian, è sceso sabato sera con 80 persone all’interno. Quattro persone sono morte, una persona rimane in condizioni critiche e altre quattro sono gravemente ferite, secondo il Ministero cinese della gestione delle emergenze.

“Stiamo usando strumenti di rilevamento della vita per monitorare i segni della vita e strumenti di intrusione professionale per fare entrate forzate. Stiamo facendo del nostro meglio per salvare le persone intrappolate”, ha detto Guo Yutuan, leader dello squadrone dell’unità mobile del distaccamento della polizia armata di Quanzhou.

Il proprietario dell’edificio è sotto custodia della polizia, secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua e un’indagine è in corso.

I casi della Corea del Sud superano i 7.000, più di 400 negli Stati Uniti

Il numero totale di casi in tutto il mondo è di oltre 105.000, con 3.599 morti. La National Health Commission cinese ha riferito di 27 nuovi decessi per coronavirus domenica e 99 nuove infezioni.

Mentre l’Italia e l’Iran soffrono per il maggior numero di morti al di fuori della Cina, la Corea del Sud continua a combattere il peggior focolaio.

Domenica scorsa, la Corea del Sud ha annunciato 367 nuove infezioni, portando il totale del paese a 7.134, secondo i Centri sudcoreani per il controllo e la prevenzione delle malattie e 50 morti.

Tra i nuovi casi, 294 provengono dalla città di Daegu e 32 dalla provincia di Gyeongsang settentrionale, le aree più gravemente infette del paese.

Negli Stati Uniti, 444 casi del nuovo coronavirus sono stati confermati, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, i governi statali e locali e 19 persone sono morte.