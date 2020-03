Il virus che blocca il mondo

l mondo sembrava dall’altra parte. Erano gli ultimi giorni del 2019 e il primo del 2020 e le ragioni di preoccupazione abbondavano. Erano reali, ma non quelli giusti.

Ordinando l’esecuzione del generale Qasem Soleimani, un uomo forte del regime iraniano, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alimentò i timori di un nuovo incendio in Medio Oriente, incluso un conflitto globale. Gli incendi in Australia hanno lanciato un allarme di un altro tipo: l’urgenza dei cambiamenti climatici. Le grandi economie hanno offerto segni di debolezza. In Europa, i preparativi della Brexit, uniti alla forza dei movimenti nazionalisti, la paura dell’immigrazione e il malcontento nei confronti delle élite al potere hanno riflesso una crisi più profonda di un sistema sotto tensione.

Ma la crisi che fa tremare parte dell’umanità all’inizio del decennio è venuta da qualche altra parte ed era qualcos’altro. Alla fine, quella grande – la grande crisi, il grande terremoto, la minaccia accovacciata che potrebbe cambiare tutto – non è apparsa sotto forma di un massiccio attacco, guerra o recessione economica. Non aveva il volto di Vladimir Putin o di un oscuro terrorista dello stato islamico morente. Era qualcosa di diverso: un minuscolo agente – circa 125 nanometri, ovvero 0,000125 millimetri – forse situato in un mercato di una popolosa città cinese, sebbene l’origine esatta sia ancora avvolta in una nebulosa.

E questo virus, tecnicamente SARS-Cov-2, che causa la malattia di Covid-19, ha messo sotto controllo governi che si consideravano invulnerabili e potenti; la macchina che fa funzionare la globalizzazione – commercio, viaggi, industria – è sparita; ha posto l’economia nel momento più critico dalla crisi finanziaria del 2008; Ha suscitato in molti cittadini paure ataviche e ha ricordato loro che sono mortali e inizia a modificare i nostri costumi, possibilmente in modo duraturo. Il saldo supera i 100.000 casi in tutto il mondo e 3.500 morti. E lascia intere popolazioni in aree benestanti dei paesi sviluppati, senza memoria recente di situazioni simili piuttosto che allusioni letterarie o filmiche, in uno stato di semi-eccezione. La notizia, questo sabato,che il governo italiano si sta preparando a sigillare la regione Lombardia e 11 province nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna e Veneto dimostra sia la preoccupazione che la peste suscita nelle autorità sia il suo carattere eccezionale. Se le misure saranno applicate, circa 16 milioni di persone vedranno i loro movimenti limitati fino al 3 aprile.

Osserva come si è verificato l’emergere del coronavirus in un periodo così breve – un battito di ciglia sulla scala dei tempi accelerata delle informazioni 24 ore e il flusso oscuro delle reti – e come si è spostato dalle agende globali a quelle personali , ha una doppia utilità. Innanzitutto, è come se un prodotto rivelatore fosse diffuso sul pianeta: mostra – e amplifica – i suoi punti deboli e i suoi fallimenti. E in secondo luogo, ha la capacità di accelerare i processi in corso: dal rallentamento della globalizzazione alla tendenza ad innalzare i confini nelle democrazie occidentali.

Tutto inizia a dicembre in Cina, in un mercato – per quanto è noto – e l’origine del virus è probabilmente in una mazza da cui l’essere umano è stato infettato, forse attraverso un altro animale. Ecco, in primo luogo, due elementi determinanti. Uno, molto visibile, clamoroso, colossale: la Cina. Un altro, invisibile, microscopico: i virus chiamati zoonotici, cioè trasmissibili dagli animali all’uomo, che causano alcune delle malattie più distruttive degli ultimi decenni.

La Cina rappresenta il 17% dell’economia mondiale; 11% del commercio, 9% del turismo, 40% della domanda di alcune materie prime. È il paese più popoloso: 1.400 milioni. È la fabbrica del pianeta, un esperimento di turbocapitalismo governato da un regime autoritario, il potere che non è più solo economico e contesta l’egemonia mondiale degli Stati Uniti, il grande vincitore dell’ultima fase della globalizzazione di beni e servizi avviata un Trenta anni

PERCHÉ ALCUNI VIRUS TRABOCCANO E INFETTANO L’UOMO? DAVID QUAMMEN DA MONTANA (STATI UNITI)

Il secondo elemento sono i virus che passano dagli animali all’uomo. Le malattie da loro causate includono dal 1918 l’influenza, che secondo alcune stime uccise 50 milioni di persone, a causa dell’AIDS, di cui 32 milioni di persone sono morte, ma anche Ebola, SARS, influenza aviaria e Covid- 19. Sono sempre esistiti, ma, come spiega David Quammen, autore di Spillover. Infezioni animali e prossima pandemia umana , viviamo “un’era di malattie zoonotiche emergenti”.

“Esistono molti virus che vivono in animali, piante e batteri negli ecosistemi. Probabilmente milioni. Alcuni possono infettare gli umani, oltre alle creature in cui si trovano. Perché alcuni virus traboccano e infettano l’uomo? ”Dice Quammen in una conversazione telefonica dal Montana. “È perché stiamo entrando in contatto con questi animali, piante e creature. Disturbiamo diversi ecosistemi. Distruggiamo la foresta pluviale. Costruiamo città e miniere in questi luoghi. Tagliamo alberi. Mangiamo gli animali che vivono in queste foreste. Catturiamo animali selvatici e li inviamo ai mercati in Cina. Con queste azioni ci esponiamo a questi virus “.

È un enigma quando SARS-Cov-2 ha iniziato a circolare e quando hanno appreso dei primi casi. L’unica data sicura, per ora, è il 31 dicembre. Quel giorno, il governo cinese ha confermato i primi casi di polmonite di origine sconosciuta. Da allora è stato tutto veloce. Il 7 gennaio, i ricercatori cinesi hanno identificato il nuovo virus. Quattro giorni dopo fu dichiarata la prima persona morta: un uomo di 61 anni, un cliente del mercato di Wuhan, una città di 11 milioni di persone nella Cina centrale. E 10 in seguito i primi casi furono dichiarati in Giappone, Corea del Sud e Tailandia e le autorità cinesi imposero l’isolamento di Wuhan. La crisi non era più cinese: divenne asiatica. Il 30 gennaio, l’Organizzazione mondiale della sanità ha decretato “l’emergenza sanitaria globale”.

Molti dei dilemmi che sarebbero sorti nelle settimane successive, quando la conta dei malati giornalieri aveva cessato di essere un affare lontano fuori dall’Asia, erano già lì. È possibile isolare il male e sconfiggerlo? O dovremmo accontentarci di gestirlo nel miglior modo possibile per mitigarne l’impatto? Le quarantene funzionano? E un’altra domanda fondamentale: gestire un’epidemia come questa e imporre misure drastiche alla popolazione, gli stati autoritari o democratici sono meglio attrezzati?

Il governo cinese è stato inizialmente criticato per la sua opacità e il malcontento si è riflesso nelle critiche dopo la morte, il 7 febbraio, del Dr. Li Wenliang, rimproverato per aver dato l’allarme a dicembre e il primo martire della pandemia. Successivamente, le loro misure di shock per frenare la malattia hanno cercato di applaudire le autorità sanitarie internazionali.

“La domanda è: chi sono meglio protetti? Dittature o democrazie? ”Afferma la professoressa Anne-Marie Moulin, medico e filosofa del Centro nazionale francese di ricerca scientifica. “È chiaro che un paese autoritario, con popolazioni abituate a misure assolute, può sembrare più favorevole alla difesa contro le epidemie. Ma una democrazia in cui circolano informazioni e in cui i cittadini si sentono favorevoli, può anche essere un paese più vigile e meglio organizzato, e in cui chiamare per avvertire che esiste un caso non sembra una denuncia. Sai cosa si dovrebbe fare? Prendi due paesi con la stessa epidemia: uno autoritario e che non rispetta le libertà e un altro che li rispetta, e vedi cosa succede. È un’esperienza che non è mai avvenuta, quindi dobbiamo accontentarci di speculazioni. ”

Funzionari cinesi viaggiano attraverso la neve per visitare villaggi remoti e denunciare il coronavirus. RAN (EFE)

Se i due modelli fossero chiari e trasparenti come nella Guerra Fredda, forse sarebbe più semplice. Oggi il virus circola su un pianeta governato da Xi Jinping e Donald Trump, “due grandi rivali che sembrano indeboliti dall’epidemia”, afferma Dominique Moïsi, consulente speciale dell’Istituto di Montaigne Institute of Ideas, con sede a Parigi, e autore di libri come La geopolitica delle emozioni.Negli Stati Uniti, “la crisi, all’inizio, è stata anche gestita in modo piuttosto grave da Trump, che la disprezzava e faceva dichiarazioni improvvisate”, spiega Moïsi. “In Cina, si è visto che coloro che lamentavano l’eccessiva centralizzazione del potere, il ritorno a un modo di gestione imperiale, usavano la crisi per criticare il potere”, aggiunge. “Xi Jinping finirà per indebolirsi? O potrebbe dire di essere rimasto sorpreso all’inizio, che il gusto per la segretezza ha rallentato la capacità di affrontare la crisi ma, dopo tutto, la centralizzazione di un regime autoritario ha permesso che fosse contenuta? ”

Il 2 febbraio, il primo morto fuori dalla Cina fu registrato nelle Filippine e due settimane dopo, il primo fuori dall’Asia, un turista cinese di 80 anni a Parigi. Oggi ci sono più di 400 morti fuori dalla Cina, con due punti focali critici, l’Iran e l’Italia, e un’ondata espansiva che capovolge ciò che sembrava solido quattro giorni fa.

Le competizioni sportive internazionali e i congressi sono annullati – lo scetticismo con cui molti hanno reagito alla decisione di sospendere il Mobile World Congress a Barcellona – oggi è fuori posto e le scuole sono chiuse per lasciare 290 milioni di studenti a casa. In Francia, il governo raccomanda di smettere di salutarsi con una stretta di mano e, peggio ancora, di rinunciare al saggio – i due baci obbligatori ogni volta che si salutano – una caratteristica culturale che, se scompare, sarà un cambiamento notevole per l’ arte di Vivrò il francese. A Miami, un uomo va in un centro medico per sottoporsi al test del coronavirus e, come pubblicato dal quotidiano Miami Herald,Viene fornito con un conto di $ 3.270: il SARS-Cov-2 rivela i rischi di un sistema sanitario prevalentemente privato. L’Arabia Saudita chiude l’ingresso dei pellegrini che vanno alla Mecca e il santuario di Lourdes chiude i bagni con l’acqua della grotta miracolosa. Marchi statunitensi come McDonald’s e Starbucks chiudono i negozi in Cina, le compagnie aeree sospendono temporaneamente i voli verso questo paese e il traffico container nel porto di Los Angeles – il principale punto di ingresso dei prodotti cinesi negli Stati Uniti e il nodo della globalizzazione— Cade del 25%. La caduta tra il 15% e il 40% della produzione in alcuni settori industriali chiave di questo paese ha ridotto di un quarto le emissioni di gas serra, secondo i dati del Center for Research on Energy and Clean Air, un Organizzazione finlandese

Il dilemma è che, più le misure sono drastiche e maggiore è la paura, maggiore sarà l’impatto sia sull’offerta – fabbriche e uffici si fermano, negozi vuoti – e domanda. Nello scenario più ottimistico, l’OCSE prevede una riduzione della crescita mondiale nel 2020 dal 2,9% al 2,4%. Sarebbe il livello più basso dalla crisi finanziaria del 2008. Nel peggiore dei casi, l’economia globale crescerebbe dell’1,5%.