Dietro le quinte, gli scienziati preparano il test del vaccino contro il coronavirus

WASHINGTON – Un team di scienziati si è spinto per una visione della capsula del laboratorio, fissando impazientemente il primo indizio che un vaccino sperimentale contro il nuovo coronavirus potesse funzionare.

Dopo settimane di ricerche 24 ore su 24 presso il National Institutes of Health, era tempo di fare un test chiave. Se il vaccino rinforza il sistema immunitario, i campioni in quel piatto – sangue prelevato da topi immunizzati – cambierebbero colore.

I minuti passavano e alla fine iniziarono a brillare di blu.

“Soprattutto in momenti come questo, tutti si affollano”, ha detto Kizzmekia Corbett, un ricercatore del NIH che guida lo sviluppo del vaccino. Quando la sua squadra ha inviato risultati positivi, “è stato assolutamente sorprendente”.

Dozzine di gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno correndo per creare un vaccino mentre i casi COVID-19 continuano a crescere. È importante sottolineare che stanno perseguendo diversi tipi di vaccini – colpi sviluppati da nuove tecnologie che non solo sono più veloci da realizzare rispetto alle inoculazioni tradizionali ma potrebbero rivelarsi più potenti. Alcuni ricercatori mirano persino a vaccini temporanei, come i colpi che potrebbero proteggere la salute delle persone un mese o due alla volta mentre viene sviluppata una protezione più duratura.

“Fino a quando non li testeremo sull’uomo, non abbiamo assolutamente idea di quale sarà la risposta immunitaria”, ha avvertito l’esperta di vaccini Dr. Judith O’Donnell, capo delle malattie infettive del Penn Presbyterian Medical Center. “Avere molti vaccini diversi – con molte teorie diverse dietro la scienza della generazione dell’immunità – tutto su una pista parallela alla fine ci dà davvero le migliori possibilità di ottenere qualcosa di successo.”

Presto inizieranno i primi test su un numero limitato di giovani volontari sani. Non è possibile che i partecipanti possano essere infettati dai colpi, perché non contengono il virus stesso. L’obiettivo è puramente quello di verificare che i vaccini non mostrino effetti collaterali preoccupanti, ponendo le basi per test più ampi sulla loro protezione.

Il primo in linea è il Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle. Si sta preparando a testare 45 volontari con diverse dosi di colpi co-sviluppati da NIH e Moderna Inc.

Successivamente, Inovio Pharmaceuticals mira a iniziare i test di sicurezza del suo candidato al vaccino il mese prossimo in alcune decine di volontari presso l’Università della Pennsylvania e un centro di test a Kansas City, Missouri, seguito da uno studio analogo in Cina e Corea del Sud.

Anche se i test di sicurezza iniziali vanno bene, “stai parlando da un anno a un anno e mezzo” prima che qualsiasi vaccino possa essere pronto per un uso diffuso, ha sottolineato il dott. Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive del NIH.

Sarebbe comunque un ritmo da record. Ma i produttori conoscono l’attesa – richiesta perché sono necessari ulteriori studi su migliaia di persone per capire se un vaccino protegge veramente e non fa male – è difficile per un pubblico spaventato.

“Riesco davvero a capire veramente la frustrazione di tutti e forse anche la confusione”, ha dichiarato Kate Broderick, capo ricerca e sviluppo di Inovio. “Puoi fare tutto il più velocemente possibile, ma non puoi eludere alcuni di questi processi vitali.”

DIETRO LE QUINTE NEL LABORATORIO DI NIH

Il nuovo coronavirus è tempestato di una proteina chiamata “spike” che consente al virus di penetrare nelle cellule umane. Blocca quella proteina e le persone non verranno infettate. Ciò rende “picco” l’obiettivo della maggior parte della ricerca sui vaccini.

Non molto tempo fa, gli scienziati avrebbero dovuto coltivare il virus stesso per creare un vaccino. NIH utilizza un nuovo metodo che salta questo passaggio. I ricercatori copiano invece la sezione del codice genetico del virus che contiene le istruzioni per le cellule per creare la proteina spike e lasciare che il corpo diventi una mini-fabbrica.

Iniettare un vaccino contenente quel codice, chiamato messenger RNA o mRNA, e le cellule delle persone producono alcune innocue proteine ​​del picco. Il loro sistema immunitario individua la proteina estranea e produce anticorpi per attaccarla. Il corpo verrebbe quindi innescato per reagire rapidamente se il vero virus dovesse mai arrivare.

La squadra di Corbett ha avuto un vantaggio. Poiché avevano trascorso anni a cercare di sviluppare un vaccino contro la MERS, cugina del nuovo virus, sapevano come rendere le proteine ​​del picco abbastanza stabili per l’immunizzazione e avevano inviato l’ingrediente chiave a Moderna per preparare le dosi.

Come dire che è un buon candidato da testare nelle persone?

Il team di Corbett ha coltivato proteine ​​di picco in laboratorio – molte delle quali – e le ha conservate congelate in fiale. Quindi con le prime dosi di ricerca del vaccino Moderna soprannominate “mRNA-1273”, i ricercatori dell’NIH hanno immunizzato dozzine di topi. Giorni dopo, hanno iniziato a raccogliere campioni di sangue per verificare se i topi stavano producendo anticorpi contro quell’importante proteina di picco. Uno dei primi test: mescola i campioni di topo con le proteine ​​del picco scongelate e vari tracker che stimolano il colore e, se sono presenti anticorpi, si legano alla proteina e al bagliore.

Corbett afferma che il lavoro non avrebbe potuto muoversi così rapidamente se non fosse stato per anni test di laboratorio dietro le quinte di un possibile vaccino MERS che funziona allo stesso modo.

“Ci penso molto, su quante piccole domande sperimentali non abbiamo dovuto evadere” questa volta, ha detto. Quando ha visto i primi promettenti test sui topi, “Mi è sembrato che ci fosse un inizio di tutto questo cerchio in arrivo”.

L’APPROCCIO DI INOVIO

L’approccio di Inovio è simile – sempre usando il codice genetico, in questo caso confezionato in un pezzo di DNA sintetico che funge da vaccino. Un vantaggio che Broderick cita per un approccio al DNA è che, a differenza di molti tipi di vaccini, potrebbe non aver bisogno della refrigerazione.

Un vaccino MERS che Inovio ha progettato allo stesso modo ha superato gli studi iniziali sulla sicurezza nelle persone, aprendo la strada alla sperimentazione del nuovo candidato al vaccino COVID-19. Inovio sta effettuando test sugli animali simili per cercare presumibilmente anticorpi protettivi.

Mentre è pronto per i test di sicurezza umana, Inovio sta anche preparando un’altra prova: quello che viene chiamato uno studio di sfida. Gli animali vaccinati verranno messi in uno speciale laboratorio ad alto contenimento ed esposti al nuovo coronavirus per vedere se vengono infettati o meno.

VACCINI DI PLACEHOLDER?

Regeneron Pharmaceuticals sta esplorando un approccio diverso: semplicemente iniettando alle persone anticorpi anti-coronavirus invece di insegnare al corpo a farsi proprio. Questo metodo potrebbe fornire protezione temporanea contro le infezioni o fungere da trattamento per qualcuno già infetto.

Topi vaccinati con Regeneron geneticamente modificati per produrre anticorpi umani. Da piccoli campioni di sangue, i ricercatori hanno raccolto centinaia di anticorpi diversi e ora stanno prendendo in giro quelli che sembrano più potenti contro quella famigerata proteina spike, ha detto Christos Kyratsous, il capo della ricerca sulle malattie infettive di Regeneron.

Regeneron ha sviluppato questo approccio “anticorpo monoclonale” come trattamento salvavita per l’Ebola. L’anno scorso ha eseguito con successo un test di sicurezza sugli anticorpi sperimentali progettato per combattere la MERS.

La differenza tra l’uso di anticorpi come trattamento o un vaccino? I colpi a basse dosi nel braccio ogni pochi mesi potrebbero dare abbastanza anticorpi per scongiurare temporaneamente l’infezione, mentre il trattamento probabilmente richiederebbe dosi molto più elevate somministrate per via endovenosa, ha detto Kyratsous. Regeneron sta perseguendo entrambi, e spera di iniziare i primi test di sicurezza all’inizio dell’estate.

“Gli anticorpi sono gli stessi”, ha detto. “Vorremmo avere un anticorpo il più flessibile possibile nella somministrazione.”

Qualunque di questi approcci, o altri in cantiere, si risolvono, Corbett di NIH ha detto che gli scienziati un giorno sperano di avere vaccini sullo scaffale che potrebbero essere utilizzati contro intere famiglie di virus. Una frustrazione quando gli scienziati devono ricominciare da capo è che gli scoppi troppo spesso stanno diminuendo quando i candidati al vaccino sono pronti per test diffusi.

“Questo è il più veloce che abbiamo fatto”, ha detto Fauci del candidato al vaccino del NIH, sebbene abbia avvertito che potrebbe non essere abbastanza veloce.

Tuttavia, ha definito “abbastanza ipotizzabile” che COVID-19 “andrà oltre solo una stagione, e tornerà e riciclerà il prossimo anno. In quel caso, speriamo di avere un vaccino”.

——

