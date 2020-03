Da Milano alla Puglia quarantena per chi torna dal Nord. Emiliano: “Ci state portando il virus”

La Puglia in apprensione per gli arrivi dal Nord, a poche ore dallla firma del decreto con cui il governo ha istituito le nuove zone rosse, e nella notte il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha firmato un’ordinanza. Il provvedimento del governatore “obbliga chi proviene dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria a comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale” e soprattutto di “osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario” – la quarantena, in altre parole – “mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni”.

Emiliano ha affidato poi a Facebook un messaggio rivolto a tutti i pugliesi che stanno rientrando dal Nord. “Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata”. E ancora: “Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana. State portando nei polmoni dei vostri fratelli e sorelle, dei vostri nonni, zii, cugini, genitori il virus che ha piegato il sistema sanitario del Nord Italia. Avreste potuto proteggervi come prescritto, rimanendo in casa e adottando tutte le precauzioni che ormai avrete imparato”.

Michele Emiliano e l’ordinanza su chi torna dal Nord: “Non rispettarla è reato”

Tornando all’ordinanza, si ricorda che “in caso di comparsa di sintomi” si deve “avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica competente sul territorio” e che “la mancata osservanza degli obblighi” imposti dal provvedimento “comporterà le conseguenza sanzionatorie come per legge – articolo 650 del Codice penale – se il fatto non costituisce più grave reato”.

L’articolo 650 prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”. Un concetto ribadito da Emiliano in un videomessaggio su Facebook: “Ricordati che se non rispetti l’ordinanza che ho emesso stanotte stai commettendo un reato. E soprattutto sei passibile poi di un processo penale”