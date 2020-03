CORONAVIRUS Qualcuno l’aveva previsto? Koontz con il suo romanzo parla di un’epidemia “Wuhan-400”, “Contagion” e “Virus letale”

LONDRA – Qualcuno l’aveva previsto. Non uno scienziato. Uno scrittore: l’americano Dean Koontz, con un romanzo pubblicato nel 1981. Beninteso, numerosi studiosi hanno sempre ammonito che prima o poi un virus avrebbe potuto spaventare il mondo. E non sono pochi i film distopici che raccontano qualcosa del genere: da “Virus letale” (1995) di Wolfgang Petersen, con Dustin Hoffman nel ruolo del protagonista, a “Contagion” (2011), diretto da Steven Soderbergh, con Marion Cotillard e Matt Damon.

Ma la profezia del libro di Koontz è impressionante perché il suo “The eyes of darkness” porta dritti dentro le nostre paure odierne, facendo riferimento a un virus chiamato “Wuhan-400”: proprio come la città cinese epicentro del Covid-19, il nome scientifico del coronavirus. Per questo viene ora citato da vari teorici della cospirazione come la prova che il coronavirus è il risultato di un complotto: orchestrato da chi contro chi, dipende dal teorico di turno.

In realtà le somiglianze con il romanzo finiscono lì: sviluppato in un laboratorio segreto appena fuori da Wuhan con l’intento di creare la “perfetta arma batteriologica”, il virus del romanzo ha un tasso di mortalità del 100 per cento, ben diverso da quello del coronavirus. La coincidenza del nome è tuttavia sufficiente, a chi immagina congiure ovunque, per sostenere che non si tratti di un male nato per caso.

Rispetto al libro di Koontz, autore di un genere definibile come thriller-horror con ingredienti di fantapolitica, la realtà odierna è più simile al suddetto film “Contagion”, che descrive una pandemia globale passata dagli animali agli esseri umani e diffusa inavvertitamente da un capo all’altro del pianeta. Di certo c’è che i romanzieri di ogni tempo hanno spesso sentito il fascino oscuro delle epidemie più o meno apocalittiche, da “La peste” di Albert Camus a “L’ultimo degli uomini” di Margaret Atwood.

Con il senno di poi, anche in passato opere di questo tipo potevano apparire profetiche, come ricorda il quotidiano londinese Guardian citando quale precedente illustre addirittura l’Iliade di Omero. Nella quale, quando i greci non manifestano sufficiente rispetto a uno dei sacerdoti di Apollo, gli dei reagiscono scagliando nel loro campo frecce contagiose: il morbo dura nove giorni, svanendo solo dopo che gli achei fanno sacrifici ad Apollo.

Ebbene, sette secoli più tardi la peste colpì la città-stato di Atene, uccidendo un quarto della popolazione e favorendone la sconfitta militare per mano della sua rivale Sparta. Lo storico Tucidide ebbe una semplice spiegazione per l’epidemia: Apollo, a cui gli spartani avevano rivolto le loro suppliche per una vittoria. La verità fu probabilmente assai più semplice: chiusi nella città assediata e invasa di profughi, gli ateniesi erano un bersaglio ideale per l’infezione, rispetto agli spartani accampati all’aria aperta nella campagna circostante. Le teorie della cospirazione hanno una lunga storia. Ma i romanzi si possono leggere, che si tratti del poema omerico o del fantascientifico “Wuhan-400” inventato da Koontz, senza bisogno di credere alle presunte profezie della narrativa. Ovvero alle favole.