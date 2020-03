Coronavirus, Cina: epidemia sarà sotto controllo entro fine aprile

Roma, 27 feb. (askanews) – Le autorità della Cina sono fiduciose di “mettere sotto controllo l’epidemia di COVID19 entro la fine di aprile”, lo ha dichiarato l’esperto di coronavirus Zhong Nanshan nel corso di una conferenza stampa.

Intanto le autorità sanitarie cinesi hanno registrato una nuova riduzione nel numero dei contagiati da coronavirus. Si tratta di 433 nuovi casi e 29 morti per il virus in tutto il territorio cinese. Il totale delle vittime da coronavirus in Cina è di 2.744 mentre i contagiati sono 78.497, secondo la Commissione nazionale Salute.

dmo/sam

fonte: https://www.askanews.it/esteri/2020/02/27/coronavirus-cina-epidemia-sar%c3%a0-sotto-controllo-entro-fine-aprile-top10_20200227_083228/