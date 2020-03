Cina, il team di ricerca dello specialista Zhong Nanshan indica che il periodo di incubazione mediano del coronavirus COVID-19 è 4 giorni

Il team ha delineato le caratteristiche cliniche della malattia COVID-19 in Cina sulla base di un set di dati di 1.099 pazienti provenienti da 552 ospedali in tutto il paese durante i primi due mesi dell’epidemia, in un articolo di ricerca pubblicato su The New England Journal of Medicine, una prestigiosa rivista medica

La ricerca ha scoperto che il periodo mediano di incubazione della malattia è di quattro giorni, con un intervallo interquartile da due a sette giorni.

I ricercatori hanno ricalcolato i dati dopo aver eliminato i casi estremi. Sono stati trovati due pazienti del campione con un periodo di incubazione di 24 giorni e per coloro che vivevano a Wuhan, nella provincia di Hubei per lungo tempo o in contatto con i residenti di Wuhan, il periodo di incubazione era di solito pari a zero giorni.

Sarebbe fuorviante valutare il periodo di incubazione di una popolazione esclusivamente sulla base del minimo e del massimo, ha osservato il team.

Per quanto riguarda i sintomi clinici dell’infezione COVID-19, la febbre e la tosse erano i sintomi dominanti e la diarrea era rara, circostanza simile all’epidemia di SARS in Cina nel 2003, afferma l’articolo.

Anche se la febbre è stata considerata un importante indicatore per la diagnosi, la ricerca ha dimostrato che quasi la metà dei pazienti non aveva la febbre al momento del ricovero, mentre l’88,7% di loro ha sviluppato il sintomo durante il ricovero.

Le vie convenzionali di trasmissione di COVID-19 sono principalmente goccioline respiratorie e contatto diretto, tuttavia, la ricerca ha sottolineato che il coronavirus è stato rilevato anche nel tratto gastrointestinale e nelle urine, indicando che è necessario effettuare ulteriori studi su queste potenziali rotte di trasmissione,

L’articolo ha anche scoperto che il tasso di mortalità della malattia è dell’1,4 per cento, il che è più in linea con i dati ufficiali riportati dalla National Health Commission – un tasso di mortalità del 3,2 per cento tra 51.857 casi di COVID-19 a partire dal 16 febbraio.

Nel prossimo studio, il team si concentrerà sulla dinamica della trasmissione virale, sulla via di trasmissione e sull’affinità del virus per il tessuto umano.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)