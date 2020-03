Perché l’Europa non è meglio preparata per l’epidemia di coronavirus?

(CNN) I ministri della salute dell’Unione europea hanno tenuto colloqui di emergenza venerdì sulla risposta allo scoppio del coronavirus, che ha spazzato via quasi tutti i suoi 27 stati membri, mentre le domande sorgono sull’apparente mancanza di preparazione in Europa.

Tuttavia, gli osservatori affermano che le misure aggressive necessarie per ridurre un’epidemia devono ancora concretizzarsi.

Lo scorso venerdì il commissario europeo per l’industria Thierry Breton ha rilasciato una dichiarazione in cui chiedeva agli Stati membri i dati sugli impatti della catena di approvvigionamento entro un mese, ma questa settimana sono emersi problemi: in Germania, il ministero della sanità ha autorizzato le farmacie a mescolare autonomamente le soluzioni disinfettanti. In Francia, il suo presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che il governo prenderà il controllo della produzione e della distribuzione delle maschere per il viso.