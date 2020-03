Lombardia zona Rossa non si potrà né entrare né uscire“

Le restrizioni, che dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile, riguarderanno tutta la Lombardia e undici province di Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Da tutte queste zone gli ingressi e le uscite saranno consentiti soltanto per “motivi gravi e indifferibili” . Di fatto non esistono più “zone rosse” ma “zone di sicurezza” in cui saranno in vigore limitazioni ferree.

Le “zone rosse”

Il contagio da coronavirus avanza in Italia. Il bollettino di oggi parla di 5.061 casi positivi e 233 vittime. “Ora è fondamentale seguire le raccomandazioni per rallentare il diffondersi del Covid-19” , ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, invitando tutti quanti a “un momento di responsabilità” . “Altrimenti – ha detto – mettiamo a rischio soprattutto la parte più fragile della nostra comunità. Non pensiamo che siamo lontani o che non ci riguardi: il problema c’è ed è grave. Bisogna avere grande attenzione” . A fronte di questa emergenza, che rischia seriamente di diventare ingestibile, il governo Conte ha messo a punto un nuovo decreto per cercare di arginare la diffusione dell’epidemia. Nel primo articolo del decreto che dovrebbe essere varato questa sera ed entreare in vigore da domani, il governo vieta “in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita” dalla Lombardia e da altre undici province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria), nonché gli spostamenti all’interno degli stessi territori ad eccezione di quelli “motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza” .