la censura del nudo tra mito e fatalità

uest’anno ricorre il 100 ° anniversario di una mostra di dipinti dell’artista italiano Amedeo Modigliani, presso la galleria Berthe Weill di Parigi. La mostra, che esponeva numerose opere di nudo, era troppo per alcuni e chiusa a poche ore dalla sua apertura. All’epoca il commissario di polizia era stato offeso dalla rappresentazione dei peli pubici.

“Ha davvero scioccato le persone”, ha detto Nancy Ireson, una delle curatrici di una nuova mostra dei dipinti di Modigliani alla Tate Modern , “e alcuni dei dipinti hanno dovuto essere demoliti”.

Tradizioni ribelli

Ai nostri occhi contemporanei, le donne irsute di Modigliani non sono affatto scioccanti, in effetti le loro pose rivelano che il pittore è schiavo dell’eleganza e del classicismo. Tuttavia, respingendo i tradizionali nudi senza peli dell’antichità, Modigliani era visto attaccare l’ordine sociale – e in questo non era solo.

Modigliani faceva parte di un gruppo radicale di artisti della Belle Époque, che voleva sovvertire le convenzioni culturali, e quale modo migliore di farlo se non quello di costringere le persone ad affrontare il modo in cui si vedono?

Alcuni pittori, come Modigliani lo fecero attenendosi strettamente ai fatti, altri, come Picasso, fecero a pezzi il corpo e lo ricostruirono per il mondo moderno. Il nudo era diventato argomento di sfida e contest.

Se ti abboni all’aforisma che il sesso riguarda davvero il potere, Ireson suggerisce un’altra ragione per cui i nudi di Modigliani erano così scioccanti: “Queste donne sono apertamente sessuali e che si collegano davvero con il modo in cui le donne stavano turbando la società in quel momento. Queste foto sono state fatte durante la prima guerra mondiale, quando più donne lavoravano, più donne vivevano in modo indipendente … c’è davvero un’ansia sociale al riguardo “.

“Reclining Nude” (1919) di Amedeo Modigliani. Credito: Amedeo Modigliani

Censurare il nudo

Inizia così un’era d’oro del nudo nell’arte occidentale, pensata non senza censura. Nel 1912, il pittore austriaco Egon Schiele, trascorse 24 giorni in prigione per l’immoralità relativa a centinaia di schizzi di forma nuda, e gli artisti Otto Dix e George Grosz furono entrambi processati per oscenità negli anni ’20. Altri preferivano l’autocensura piuttosto che l’accusa. “The Rape” di René Magritte è stato nascosto dietro una tenda di velluto quando è stato esposto per la prima volta a Bruxelles nel 1934, con i soli simpatizzanti surrealisti autorizzati a vederlo. Per Modigliani, tuttavia, la censura dei suoi dipinti nudi non aiutò le vendite – morì giovane e senza un soldo nel 1920.

Eppure, nonostante tutti i problemi causati dalla censura causata da questi artisti di sesso maschile, la loro reputazione è stata riabilitata e hanno continuato a essere celebrati come estranei trasgressivi, persino visionari. I loro nudi erano lodati come sessualmente coraggiosi, crudi e senza vincoli. Lo stesso non si può dire delle donne artiste che sono venute sulla loro scia a seguito di quella fiorente autonomia femminile.

“Consider the Lilies” (1970-1977) di Penny Slinger

The Fight Censorship Group

Negli anni ’60 le artisti femministe iniziarono a rappresentare il nudo da una prospettiva femminile, riflettendo i desideri sessuali di una donna. Artisti come Joan Semmel, Judith Bernstein, Dorothy Iannone, Betty Tompkins, Anita Steckel e Penny Slinger si sono appropriati della pornografia per presentare una narrazione diversa da quella promossa dall’industria del sesso. Seguì inevitabilmente la censura e ebbe un effetto debilitante sulla loro carriera.

Slinger fece bruciare il suo lavoro da funzionari doganali nel 1978, Bernstein fu costretta a difendere le sue rappresentazioni grafiche dei genitali, mentre Steckel si trovò in balia dei censori quando furono fatti tentativi di chiudere la sua mostra di foto di nudo al Rockland Community College, in New York. Il comitato del college si è opposto all’inclusione di immagini di peni eretti. In risposta, Steckel formò The Fight Censorship Group e pubblicò una dichiarazione in cui dichiarava “Se il pene eretto non è abbastanza sano per entrare in un museo, non dovrebbe essere considerato abbastanza sano da andare nelle donne. E se il pene eretto è abbastanza sano da andare nelle donne – allora è più che abbastanza sano andare nei più grandi musei d’arte “.



























1 / 14 “Ohne Titel (Senza titolo dalla serie ‘Death Dance with Maiden’)” (1979-1980) di Birgit Jürgenssen

Come Steckel, anche Tompkins e Ianonne hanno scoperto che il modo migliore per affrontare la censura era attraverso un energico rimprovero. I dipinti fotorealistici di Tompkins hanno preso il loro argomento dalle riviste pornografiche hardcore. Quando uno di questi dipinti fu sequestrato mentre si recava in Francia per una mostra, la sua replica fu quella di creare una serie di disegni sessualmente espliciti su larga scala, in cui la parola “censurato” copriva l’area offensiva. In alternativa, nel 1970, quando la Kunsthalle Bern tentò di coprire i genitali nei dipinti di Ianonne, lei rispose con un lavoro che descriveva lo scandalo e nominava i protagonisti coinvolti.

Sorprendentemente, per queste artiste, gli scontri con la legge non hanno portato alla notorietà – come ha fatto per le loro controparti maschili – ma all’oscurità, e alcune di loro hanno smesso di esibirsi del tutto. Eppure il mondo è cambiato negli ultimi dieci anni e artisti come Tompkins e Iannone stanno vivendo una rinascita grazie a un gruppo di curatori e artisti più giovani che stanno iniziando a capire come queste pionieristiche artisti femministe hanno giocato un ruolo cruciale nel creare l’atteggiamento sessuale positivo che esiste oggi nei media mainstream. Attraverso le loro rappresentazioni coraggiose e senza compromessi del nudo, le foglie di fico stanno finalmente staccando.