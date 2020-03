Coronavirus, Lombardia e le undici province off limits: c’è anche Venezia

La bozza del nuovo decreto del governo estende la zona rossa a Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria fino al 3 aprile

bozza PDF

Spostamenti bloccati da e per le zone indicate dal decreto, permessi solo in caso di emergenza. Chiuse palestre, piscine e centri benessere, musei, cinema, centri culturali e stazioni sciistiche. Centri commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì. Leggi nel dettaglio tutte le disposizioni.