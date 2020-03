Carolina Cristina Casiraghi: eleganza tutta italiana

L’influencer fotomodella italiana Carolina Cristina Casiraghi ci racconta un pezzetto della sua vita privata, da anni promuovere la sua immagine con nuove tendenze autentiche ed originali, il suo personaggio è elegante, sensuale, unico del suo genere… Oggi Carolina si apre a noi di citymilano.com con una intervista esclusiva dove lascia trapelare nuove possibilità di lavoro che i social network offrono nell’era digitale.

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Un piccolo bilancio della mia vita ad oggi è senz’altro positivo! Faccio il lavoro che mi piace, ereditato dalla mia famiglia e sono serena!

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

l’amore è il motore della mia vita! Per me rappresenta la vita stessa, è l’unico sentimento che ci permette di vivere bene! Quindi rappresenta tutto, l’amore per la vita, l’arte, la natura, il prossimo è veramente importante per me.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Doutzen Kroes è la mia preferita! È elegante e straordinariamente bella. Somigliarle non lo so ma è la mia icona in assoluto

a Cosa stai lavorando in questo momento?

In questo momento a molti progetti! Adoro le novità, i cambiamenti! Profumano di vita.

Come sei nella vita privata?

sono una ragazza molto semplice che ama le cose semplici! Come cucinare o leggere un buon libro.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

bella domanda! Vorrei guardassero oltre la fisicità poiché spero di avere molto di più ! Soprattutto la mia semplicità che a volte rimane nascosta da una corazza che può indurre a pensare io sia snob! Cosa che non mi appartiene

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Ce ne sono molti, sicuramente quando passavo l’estate coi miei genitori, o quando a 6 anni prendevo gli abiti e le scarpe a mia madre e giocavo a fare la modella!

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Io non ne sono mai ricorsa poiché ho un ottimo rapporto col mio corpo e lo specchio. Non amo chi ne abusa ma sono favorevole dove viene utilizzata con criterio

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Assolutamente si! Mia madre, ma poi devi comunque farti forza e reagire! La vita non è semplice ma è meravigliosa!

Un tuo sogno nel cassetto?

Non ne ho nel cassetto! Sono tutti nella mia testa in attesa di diventare realtà.

