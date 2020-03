17 compagnie aeree che non esistono più

CNN) – In poco più di 100 anni di In poco più di 100 anni di viaggi aerei commerciali , migliaia di compagnie aeree sono andate e vengono come vittime di prezzi del petrolio, politica, cattiva gestione o perdite finanziarie.

Alcune chiusure sono più memorabili di altre, come la caduta di grazia di Pan Am e il recente crollo di Thomas Cook, ma ognuna di queste 17 compagnie aeree è riuscita a fare colpo sul settore e sui passeggeri, prima di volare sui voli finali.

flybe

La flotta di Flybe era un mix di Bombardiers ed Embraers. Ina Fassbender / AFP / Getty Images

La compagnia aerea britannica Flybe è entrata in amministrazione il 4 marzo , dopo che un crollo delle prenotazioni a causa del nuovo scoppio del coronavirus ha dimostrato il successo nella bara per la compagnia aerea in difficoltà.

La compagnia aerea a basso costo ha celebrato il suo 40 ° anniversario l’anno scorso ed è stata la più grande compagnia aerea regionale indipendente d’Europa, a un certo punto ha operato più di 200 rotte.

Il governo britannico ha annunciato a gennaio che era in trattative con il corriere malato “per impostare Flybe su un percorso di recupero”.

Tuttavia, lo scoppio del coronavirus in Europa ha fatto sì che la compagnia aerea fosse vittima di un calo della domanda di viaggi aerei che ha gettato l’industria in crisi in tutto il mondo, con la cancellazione dei voli, gli aerei a terra e il personale delle compagnie aeree in tutto il mondo costretto a prendere un congedo non retribuito.

Thomas Cook Group Airlines

Thomas Cook era uno dei tour operator più antichi del mondo. Alexander Hassenstein / Getty Images

Il tour operator britannico Thomas Cook, una venerabile istituzione di 178 anni, è crollato a settembre 2019, bloccando centinaia di migliaia di viaggiatori e innescando un enorme sforzo di rimpatrio.

Il modello sempre più vecchio stile di Cook di vendere pacchetti di voli sulle proprie compagnie aeree, insieme a camere d’albergo, da negozi di mattoni e malta, significava che stava lottando per competere con rivali online e start-up a basso budget.

Anche l’incertezza sulla Brexit e una sterlina debole sono state citate come fattori che contribuiscono alle lotte dell’operatore.

La sezione aerea del business operava con oltre 100 aeromobili, con sede nel Regno Unito, Danimarca e Germania.

Wow Air

Wow Air aveva sperato che sarebbe arrivata una vendita o fusione dell’ultimo minuto con una compagnia aerea di alto profilo. Getty Images / studioportosabbia

Nel marzo 2019, la islandese Wow Air, nota per i suoi incredibili voli low cost tra Europa e Nord America, ha improvvisamente chiuso le porte e ha annunciato il fallimento.

“Wow era stato in difficoltà finanziarie, avevano tentato di fondersi con Icelandair, ma fallì”, afferma Richard Quest della CNN. “La scritta era sul muro ma Wow continuava a lasciare che la gente prenotasse.”

Quando la sperata fusione con Icelandair è crollata all’ultimo minuto, ha provocato il blocco dei passeggeri in tutta Europa.

Sebbene le livree viola brillante di Wow e il carismatico CEO Skuli Mogensen abbiano avuto un sacco di buzz durante il suo mandato di otto anni, la compagnia aerea potrebbe essere ricordata per la sua spettacolare scomparsa.

US Airways

Fondata nel 1937 come “All American Aviation”, la compagnia aerea rinominò “Allegheny Airlines” nel 1953, “USAir” nel 1979, quando fu considerata tra le maggiori compagnie aeree del mondo e infine “US Airways” nel 1997.

Come US Airways, la compagnia aerea ha pilotato un’ampia rete nazionale e internazionale dai suoi hub negli aeroporti di Charlotte, Filadelfia, Phoenix e Washington DC-National e ha acquistato Pacific Southwest Airlines (PSA), Piedmont Airlines e la Trump Shuttle in avaria.

Il 15 gennaio 2009, il volo US 1549 della US Airways è atterrato sul fiume Hudson a seguito di avaria del motore a seguito di numerosi attacchi di uccelli. Tutti i passeggeri e l’equipaggio sopravvissero all’evento, ora definito “Miracolo sull’Hudson”.

US Airways si è fusa con American Airlines nel 2013, formando la più grande compagnia aerea del mondo, con l’ultimo volo a marchio US Airways sbarcato nell’aprile 2015.

Continentale

La lunga storia di Continental iniziò nel 1937, quando “Varney Speed ​​Lines” fu rinominato e rifocalizzato, dalla posta aerea volante al trasporto di passeggeri.

Un aereo della Continental Airlines. Charlie Riedel / PRESS ASSOCIATO

La compagnia aerea fu responsabile di molti “primi” storici, come l’assunzione del primo pilota afroamericano a lavorare per qualsiasi importante vettore americano (1963), inaugurando le prime rotte regolari che collegavano le isole attraverso il Pacifico (1968), volando il primo non -stop rotta di oltre 16 ore (da Newark a Hong Kong, 2001) e offrendo supporto online 24 ore su 24 (2009).

Con sede a Houston e con altri hub a Cleveland, Newark e Guam, Continental ha volato fino a quando non si è fusa con United Airlines nel 2012.

Midwest Airlines

Questa compagnia aerea, fondata nel 1984 e con rotte attraverso il paese principalmente dai suoi hub di Milwaukee e Kansas City, ha cessato di esistere alla fine del 2010 quando si è fusa con Frontier Airlines.

Dagli anni ’90 all’inizio degli anni 2000, Midwest si è distinto dai concorrenti continuando a offrire pasti caldi generosi e gratuiti quando altre compagnie aeree stavano riducendo i servizi.

I famosi biscotti al cioccolato caldo di Midwest, cotti e serviti a bordo di ogni volo, sopravvissero al marchio Midwest e continuarono sui voli Frontier fino a quando quella compagnia aerea interruppe il servizio di biscotti nel 2012.

ATA Airlines

La coda di un aereo ATA. MICHAEL CONROY / AP

Inizialmente lanciato come società di charter nel 1973, ATA iniziò le operazioni di linea nel 1986 con voli dal Midwest alla Florida, servendo rotte per le vacanze che sarebbero diventate la specialità della compagnia aerea nonostante un breve esperimento con voli internazionali.

Gli aeroporti di Indianapolis e Chicago-Midway fungevano da hub ATA. A seguito degli effetti economici dell’11 settembre 2001, la compagnia aerea ha subito una battuta d’arresto finanziaria dopo la battuta d’arresto, fino a quando ha dichiarato fallimento e cessazione delle operazioni il 2 aprile 2008, con i voli ancora in volo.

Durante il fallimento, Southwest Airlines ha acquisito il marchio ATA, il suo accesso all’aeroporto LaGuardia e il certificato operativo per $ 7,5 milioni.

TWA

Un residuo dei giorni di gloria di Trans World Airlines rimane all’aeroporto JFK di New York, l’hub transatlantico della compagnia aerea, dove i passeggeri sono partiti e sono arrivati ​​attraverso il terminal “TWA Flight Center” progettato da Eero Saarinen.

Questa icona della fantastica architettura della metà del secolo è nel registro nazionale dei luoghi storici ed è stata riqualificata come hotel e centro conferenze.

Aloha Airlines

La fine della seconda guerra mondiale e l’acquisto di un aereo militare in eccedenza portarono alla creazione nel 1946 di Aloha Airlines, che operava voli tra la terraferma statunitense e le Hawaii e verso altre isole del Pacifico.

Aloha era il principale concorrente di Hawaiian Airlines, ma era una guerra tariffaria con l’ormai defunta compagnia aerea island-hopper “go!” ciò ha spinto Aloha a dichiarare bancarotta e cessare le operazioni nel 2008.

Transcend Air ha in programma un aereo a reazione veloce che decolla e atterra in verticale, consentendogli di saltare la pista affollata e atterrare nei corsi d’acqua della città.

Compagnie aeree di Kingfisher

I viaggiatori in India potrebbero avere familiarità con il marchio di birra Kingfisher, ma il nome (e la casa madre della birra) è entrato anche nel business delle compagnie aeree, con Kingfisher Airlines che ha iniziato i voli in India nel 2005.

Il suo servizio internazionale, a Londra, prevedeva un bar di prima classe, sistemi di intrattenimento di alta gamma e cuscini a grandezza naturale anche in economia.

Le consistenti gravi perdite finanziarie hanno portato diverse volte Kingfisher sull’orlo della cessazione, prima che la compagnia aerea fosse costretta a terminare le operazioni nel 2012, quando l’India ha sospeso la licenza e congelato i suoi conti per mancato pagamento delle tasse.

Eos Airlines

La Eos Airlines di breve durata, che esisteva solo dal 2004 al 2008, era una compagnia aerea di classe business che pilotava Boeing 757 da 48 posti tra New York-JFK e l’aeroporto di Stansted di Londra.

Era un leader di tendenza, che annunciava la moltitudine di compagnie aeree transatlantiche all-premium che hanno iniziato anche a metà degli anni 2000, come L’Avion, MAXJet e Silverjet. Prima che Eos riuscisse a comprendere i suoi piani di espansione di voli di classe business verso altre destinazioni statunitensi, europee e persino sudamericane, la compagnia aerea collassò improvvisamente in bancarotta.

Primera Air

Primera potrebbe aver colpito i titoli dei giornali per il suo insuccesso terribilmente spettacolare e lo stazionamento di migliaia di passeggeri (e persino del suo stesso equipaggio) quando cessò le operazioni nell’ottobre 2018 senza preavviso, ma la compagnia aerea era in circolazione dal 2003 ed era un’operazione di charter di successo prima che ruotasse ai voli di linea a bassissimo costo principalmente sulle rotte di vacanza europee.

Il tentativo di Primera di offrire voli transatlantici a lungo raggio tra gli Stati Uniti e l’Europa è poi letteralmente decollato nell’aprile 2018, solo per durare pochi mesi prima che l’intera operazione fosse fallita due anni fa.

Monarch Airlines

Il fallimento di Primera avvenne nell’anniversario di un anno della scomparsa di Monarch Airlines, avvenuta il 2 ottobre 2017.

La compagnia aerea di bilancio britannica, fondata nel 1967, volava i vacanzieri verso gli hotspot turistici in Europa e in Israele.

Le difficoltà finanziarie hanno spinto Monarch a cercare disperatamente finanziamenti e, nonostante abbia ottenuto alcuni investimenti da Boeing nel 2016, la compagnia aerea ha chiuso e bloccato 110.000 passeggeri che sono stati successivamente rimpatriati su altre compagnie aeree in un’operazione costata £ 60 milioni ($ 78 milioni).

Air Berlin

Un aereo Air Berlin. ODD ANDERSEN / AFP / Getty Images

Fondata dagli americani nel 1978, Air Berlin inizialmente operava voli charter da Berlino Ovest verso destinazioni di vacanza nel Mediterraneo. La riunificazione tedesca vide la compagnia aerea espandersi rapidamente e Air Berlin divenne uno dei maggiori vettori europei.

I piani e l’espansione futuri si basavano sull’eventuale basamento delle operazioni nel nuovo aeroporto di Brandeburgo di Berlino, che era originariamente previsto per l’apertura nel 2011, ma ha subito ritardi continui e non si prevede che si aprirà, se non del tutto, fino al 2020.

Air Berlin ha ridimensionato le operazioni per diversi anni e, con perdite finanziarie sostenute, ha finalmente volato il suo volo finale nell’ottobre 2017. Quasi immediatamente Lufthansa è entrata e ha acquistato 81 dei suoi aeromobili e ha impiegato oltre 3.000 ex dipendenti di Air Berlin, con Easyjet che ha preso anche un pezzo più piccolo della torta Air Berlin.

Pan Am, acronimo di Pan American World Airways, è la storia di una piccola compagnia aerea che salpò dalla Florida a Cuba e iniziò nel 1927, per diventare la più grande compagnia aerea del mondo e un innovatore del settore fino alla sua scomparsa nel 1991.

Dopo essersi laureato in idrovolante al Boeing 747, la compagnia aerea ha aperto la strada alle rotte di volo, ha aperto gli hotel (iniziando la catena alberghiera InterContinental) e simboleggia il glamour dell’era dei jet.

Crisi petrolifere, dirottamenti e attacchi e altre battute d’arresto operative hanno costretto Pan Am a gravi difficoltà finanziarie e il vettore ha cessato il 4 dicembre 1991. Delta ha pagato $ 1,39 miliardi per acquisire le attività di Pan Am, onorando anche i biglietti dei passeggeri sul vettore in bancarotta.