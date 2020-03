Sinergia perfetta tra moda e arte per “Art & Fashion Sensibility” firmato: “Le Salon de la Mode”

Grande successo per “Le Salon de la Mode” di Gabriella Chiarappa che ha presentato in occasione della Milano Fashion Week “Art & Fashion Sensibility” presso “Decorlab” una location esclusiva, un viaggio unico che ha come obiettivo primario la volontà di creare la giusta sinergia con la tradizione, con la moda non indifferente, l’arte, la musica, il design, il business e l’innovazione.

Un’organizzazione quella dell’intuitiva “manager del fashion” che non lascia mai nulla al caso e che sceglie di portare l’eccellenza italiana nel mondo, attraverso il passato, il futuro e la sensibilità intesa come rinascita. Molti gli ospiti di rilievo presenti a promuovere il progetto tra cui Irene Pivetti, Luciana Delle Donne, Simona Molinari, Vincenzo Linarello, Paolo Zanarella, Cinzia Rossi.

da destra: Irene Pivetti, Pasquale Lettieri, Letizia Bonelli





Italia Vogna – Anna dello Russo

Gruppo, da sinistra: Irene Pivetti, Gabriella Chiarappa, Vincenzo Linarello, Cinzia Rossi

Gabriella Chiarappa intervista Daniela Javarone

Molto apprezzata la mostra d’arte, curata dal critico d’arte Pasquale Lettieri, coordinata da Letizia Bonelli, sostenuta e gradita dal fascino senza tempo di Daniela Javarone. Gli artisti: Afeltra Tony, Benzi Giovanna, Carta Giorgio, D’Aniello Pasquale, Fabio Ferretti De Virgilis, Gagliardi Giancarlo, Gardano Pietro, Pace Sara, Presciutti Monica, Virgili Federica.

La nota glamour dedicata agli appassionati dei cappelli, non è mancata, con lo sfoggio di cappellini indossati per l’occasione e per omaggiare la mostra “Tra Arte e Stravaganza” curata dalla modista internazionale Pamela Castiglia, in sinergia con il racconto della scrittrice Cristina Nughes ripreso dal libro “Quel suo profumo d’estate”. Espositori Hat designer: Lara Pontoni di OfficineLamour, Maria Teresa Conti di Maythé, Giulia Mio Millinery, Vimercati Hats 1953, Fabbrica Prezioso, Mode Liana Firenze.

Sponsor Tecnici: OBERON Media Azienda Agricola Pilandro, Seven marketing lab, FriArte, Vor, La Production Team, Style Hunter Milano, Foolish Design, ZAD Italy.

Lo staff de Le Salon de la Mode

Media Partner: Fabuk magazine International, Alpi Fashion Magazine, Break Magazine, Fashionluxury, ArchLove Magazine.

Patrocinanti:

Camera di Commercio Paesi America Latina Area Celac

Confesercenti per l’Internazionalizzazione

Camera di Commercio Dubai -Italia

Camera di Commercio Camera Italo-Araba.