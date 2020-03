Da milano all’abruzzo truffe del tamponi per il coronavirus

AVEZZANO. Si presentavano nelle case degli anziani per raccoglieree soldi in beneficenza da destinare all’acquisto di tamponi per il coronavirus. Tre uomini e una donna, quattro campani, sono stati fermati dai carabinieri e accompagnati in caserma: per loro è stato proposto un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nei Comuni della Marsica, per un periodo di tre anni. In questi giorni, l’impegno dei militari è finalizzato a una serie di controlli straordinari per contrastare soprattutto reati di tipo predatorio (truffe, furti e rapine) ai danni dei cittadini, in particolar modo anziani e aziende. I servizi sono stati potenziati nell’area industriale dei Comuni di Celano, Aielli, Cerchio e Collarmele. I carabinieri ricordano alle persone anziane che nessuno è autorizzato a raccogliere denaro o fare tamponi a domicilio per il coronavirus. Consigliano infine di non consentire l’accesso agli estranei nelle case e di segnalare subito episodi sospetti al numero di pronto intervento 112.

