Borse europee ancora in rosso. Piazza Affari -3% con spread in area 190 punti

Poste batte le stime e alza i target

Tornando ai titoli del Ftse Mib, ieri Poste ha annunciato di aver chiuso il 2019 con ricavi in crescita dell'1,6% a 11,03 miliardi. L'ebit è salito del 18,4% a 1,77 miliardi. Il gruppo ha sottolineato di aver superato «per il secondo anno consecutivo gli obiettivi previsti e realizzato un utile doppio rispetto al 2016». Nel confronto con il 2018, invece, l'utile è in calo del 4% a 1,342 miliardi, mentre il risultato normalizzato sale del 7,3% a 1,258 miliardi. Per quanto riguarda poi il 2020, Poste «ha aggiornato» in rialzo «i target in funzione della continua crescita della redditività sottostante, tenendo conto della visibilità, ad oggi, sugli sviluppi della situazione del Covid-19». «Grazie alla trasformazione industriale, portata avanti negli ultimi anni – ha sottolineato l'a.d. Matteo Del Fante – Poste Italiane è un'azienda solida e, grazie a un modello di business diversificato, ben posizionata per affrontare scenari di stress, come la situazione generata dalla diffusione del Covid-19». I risultati 2019 di Poste sono «migliori delle attese grazie al contributo della divisione Mail, Parcels & Distribution ed Insurance Services», sottolineano gli analisti di Equita, precisando che il nuovo target di utile 2020, alzato del 18%, è ora del 6% al di sopra delle stime.

Prymian maglia nera. Analisti: guidance 2020 debole

All'altro estremo del Ftse Mib, Prysmian ha reso noto di aver chiuso il 2019 con un utile netto di 296 milioni dai 58 milioni del 2018 (che includevano però General Cable solo da giugno). Quanto al 2020, la società ha avvertito che «lo scenario presenta almeno nel breve termine elementi di incertezza, che inducono a prevedere per l'intero esercizio un ebitda rettificato nel range di 950 milioni-1,02 miliardi e un cash flow di 330 milioni +/- 10%». In conference call con gli analisti, il ceo Valerio Battista ha poi ammesso che «per quanto riguarda la guidance 2020, probabilmente non saremo nella parte alta», precisando tuttavia che «dipenderà anche molto da come evolve la situazione relativa al coronavirus». I risultati 2019, notano gli analisti di Equita, sono «leggermente sotto»le previsioni «a livello operativo», anche se il free cash flow è migliore del previsto. La guidance 2020, d'altra parte, è «più cauta».

Euro in rialzo, debole il petrolio

Sul mercato dei cambi, l'euro si rafforza a 1,1238 dollari (1,1180 ieri in chiusura), mentre scivola a 118,89 yen (119,37). Il rapporto dollaro/yen e' a 105,81 (106,7). In calo il prezzo del petrolio: il future aprile sul Wti perde l'1% a 45,44 dollari al barile, mentre la consegna maggio sul Brent cede l'1,08% a 49,45 dollari.

Tokyo giù del 2,7%, si rafforza lo yen

Chiusura in netto ribasso, intanto, per la Borsa di Tokyo che, con il calo

registrato oggi, si attesta sui minimi gli ultimi 6 mesi. A pesare sono stati ancora una volta i timori per l'epidemia di coronavirus che si sta diffondendo a livello globale. A fine seduta l'Indice Nikkei ha registrato un calo del 2,72% a quota 20.749,75, con una flessione di 579 punti. Più

accentuata la flessione del pià ampio Indice Topix, pari a -2,92% a 1.471,36 punti. Ulteriore pressione è arrivata dall'apprezzamento dello yen sui mercati valutari dove la valuta nipponica ha guadagnato terreno rispetto al dollaro (a 105,80) e rispetto all'euro (intorno a 119 yen).