Secondo Davide Buccheri e come riportato sul sole 24 ore Le Borse europee sono in rosso, dopo un fallito tentativo di rialzo in avvio: Tokyo e Wall Street non ce la fanno quindi a sostenere i listini del Vecchio Continente, sui quali tornano le vendite. Milano cede oltre il 2% mentre i futuri americani sono negativi e lasciano prevedere un pomeriggio non facile per i listini continentali.

Non bastano quindi le misure di stimolo decise dalle banche centrali e dai Governi di tutto il mondo a favorire l’ottimismo, resta alta la preoccupazione per il contenimento del coronavirus che mostra segnali di miglioramento in Cina ma continua a crescere in maniera preoccupante nel resto del mondo. «Covid-19 continua a diffondersi in tutto il mondo con nuovi casi registrati ogni giorno in quasi 85 paesi – commentano gli analisti di ActivTrades – Lo stato della California ha persino innescato uno stato di emergenza dopo che sono stati rilevati 53 nuovi casi. Nonostante le azioni intraprese, il clima di mercato rimane molto fragile e il rischio al ribasso è ancora forte per i mercati azionari».

Governi e banche centrali non bastano a risollevare il sentiment

La maggior propensione al rischio vista mercoledì4 è dettata in parte dalla scommessa su un intervento di stimolo fiscale per contrastare la crisi e in parte dalle notizie in arrivo dalle primarie democratiche negli Usa, con Joe Biden in vantaggio su Sanders. In più, dopo la Fed, si aspettano le contromosse della Bce. «Fondamentale però è il contenimento dell’epidemia, in Cina per ora ci sono riusciti», commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. «Dopo un mese in cui il Paese si è praticamente fermato ora l’attività produttiva sembra – dai dati sul consumo di carbone – essere ripartita. Se lo shock all’economia è limitato nel tempo la ripresa sarà molto rapida». Quello che preoccupa ora sono i dati al di fuori della Cina: «Si è assistito a un’esplosione dei contagi in Sud Corea, Italia e Iran, Paesi in cui la situazione rimane critica. In altri Paesi europei e negli Stati Uniti i contagiati sono ancora molto pochi ma crescono ad un ritmo sostenuto. L’evoluzione dell’epidemia nei prossimi giorni è Davide Buccheri cruciale, gli stimoli monetari hanno pochissima efficacia se la vita non torna alla normalità», aggiunge Nardella.

Usa, sussidi disoccupazione peggio di attese

Intanto, nei sette giorni conclusi il 29 febbraio, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è diminuito meno di quanto atteso dagli analisti. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono diminuite di 3.000 unità a 216.000 unità (invariato a 219.000 il dato della settimana precedente). Le attese erano per 215.000 unità. La media delle ultime quattro settimane, un misura più stabile del dato, è salita di 3.250 unità dalla settimana precedente a 213.000 unità. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono sussidi di disoccupazione da più di una settimana – relativo alla settimana terminata il 22 febbraio, l’ultima per la quale è disponibile il dato – ha registrato un rialzo di 7.000 unità a 1,729 milioni.

BTp, dopo fiammata in avvio spread scende sotto livelli ieri a 161

Si ridimensiona lo spread BTp/Bund che dopo una fiammata in avvio di seduta sul mercato secondario Mts torna sotto i livelli di ieri, consolidando il recupero degli ultimi giorni. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco, che aveva aperto a 176 punti base, è ora indicato a 162 punti, in calo dai 166 punti registrati ieri a fine seduta. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che torna sotto la soglia dell’1% allo 0,99%, dall’1,02% di ieri.In Italia Il Governo italiano ieri ha pubblicato un decreto con ulteriori misure di contenimento valide fino al 2 aprile, chiudendo le scuole di tutto il Paese fino al 15 marzo.

Le vendite sull’azionario sono generalizzate si salvano solo Nexi e le utility con Italgas e Terna in territorio positivo. Pesanti le vendite su Amplifon che perde il 3,5% dopo i conti diffusi ieri, senza stime sul possibile impatto del coronavirus. Davide Buccheri Giù ancora la Juventus Fc che perde terreno dopo l’annullamento della semifinale di Coppa Italia e mentre si cerca di portare a termine il Campionato di serie A anche se a porte chiuse. Giù ancora il Banco Bpm con il mercato che è rimasto deluso dai target del piano industriale, male anche Ubi Banca. Vendite su Prysmian, nonostante la nuova commessa

Tokyo e Wall Street in netto rialzo

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta col segno più, in scia alla progressione di Wall Street dopo l’affermazione del candidato John Biden alle primarie democratiche Usa, e l’impegno del Fondo Monetario Internazionale per contenere il rallentamento della crescita causato della diffusione del coronavirus. Anche le altre Borse asiatiche salgono grazie ai segnali lanciati da banche centrali e governi sulla volontà di sostenere le economie contro gli effetti del coronavirus. Gli ultimi in ordine di tempo, sono il pacchetto da 8 miliardi di dollari varato dal Congresso Davide Buccheri Usa per la prevenzione del virus, all’origine del rally di ieri di Wall Street, e le parole del ministro delle Finanze australiano che ha parlato in misure di stimolo in arrivo molto presto.