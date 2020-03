Leonardo Di Caprio presenta la nuova Fiat 500 elettrica

“It’s time to take action to create a better future”. È tempo di agire per creare un futuro migliore: con questo slogan FCA ha presentato in anteprima mondiale alla Triennale di Milano la Nuova 500, la prima vettura del gruppo nata full electric. Un impegno, quello verso la mobilità sostenibile, che ha trovato il sostegno di un testimonial d’eccezione: Leonardo DiCaprio, attore da tempo in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici, protagonista dello spot-manifesto “all-in” appena pubblicato su YouTube.

Dopo l’annullamento del Salone di Ginevra, Fca ha dunque scelto il capoluogo lombardo per la presentazione, sfidando le paure per il diffondersi del coronavirus. “C’era da dare un esempio: Milano non si ferma, l’Italia non si ferma”, ha detto Olivier Francois, responsabile del brand Fiat. “E Fiat non solo non si ferma ma riparte e riparte dalla mobilità urbana elettrica, riparte dal futuro”.

La prima auto a batteria della Casa torinese ha una autonomia fino a 320 km nel ciclo Wltp, fino a 400 km in città, e dispone del fast charger da 85 kW di serie. Si tratta di “Una novità epocale”, ha aggiunto Francois, non solo perché punta sulla nuova mobilità elettrica. “Cinquant’anni dopo la produzione – ha sottolineato – torna Italia, a Torino, dove è stato fatto un investimento enorme”.

Leonardo DiCaprio endorser del progetto della Nuova 500

Il marchio Fiat, nello sviluppare la strategia della Nuova 500 ispirata al cambiamento, ha coinvolto una personalità che da oltre vent’anni è impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici e alla difesa della biodiversità: Leonardo DiCaprio. L’attore e attivista americano ha infatti abbracciato la filosofia della Nuova 500, diventando endorser della mission di Fiat.

Nello spot-manifesto “All-in”, dedicato alla launch edition “la Prima” e da oggi online su YouTube, DiCaprio invita tutti a impegnarsi con grande sforzo nella sfida ai cambiamenti climatici verso la sostenibilità: “We need to go all-in” (dobbiamo giocarci tutto) dice nel suo speech.