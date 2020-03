David Gandy: ”il duro mestiere di essere bello

Abbiamo intervistato David Gandy, modello inglese neo quarantenne e icona di bellezza maschile: ci ha raccontato come sono cambiati il suo lavoro, la moda e la bellezza maschile negli ultimi vent’anni e da dove nasce quel feeling così particolare con il nostro Paese

el pomeriggio di una frenetica domenica milanese, travolta dalla settimana di sfilate femminili autunno/inverno 2020 e soprattutto dai primi squilli dell’allarme coronavirus, sugli spalti del Metropol per lo show di Dolce&Gabbana, David Gandy (che per il marchio italiano è testimonial della campagna eyewear) pare cristallizzare il caos intorno a sé, come solo i personaggi dotati di grande carisma sanno fare. La sua è una figura rassicurante che ha il fisico di un atleta (191 cm per 91 kg di peso), l’eleganza di chi vive la moda da circa vent’anni e i lineamenti del volto che hanno definito un canone di bellezza maschile tredici anni fa e che ancora oggi resiste. Era il 2007 infatti quando a bordo di un gommoncino bianco, vestito solamente di uno slip microscopico dello stesso colore e in compagnia di una altrettanto eterea Bianca Balti, diventava un’icona sexy nello spot per il profumo Light Blue firmato da Mario Testino.