Amuchina. la fabbrica dell’oro trasparente h24 senza fermarsi mai

CASELLA (Genova) – Una bottiglia ogni due secondi. A fine giornata sono quasi 40.000. Più di un milione al mese. Scorrono rapide sul nastro trasportatore, accompagnate dagli sguardi e dai gesti sicuri degli operai in tuta bianca, le maschere sui volti. Una macchina le etichetta, un’altra le inscatola e subito vengono ordinate sui bancali, caricate a bordo di camion in attesa. Giorno e notte, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Doppi turni. La fabbrica non si ferma più. Benvenuti…