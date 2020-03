Arriva la Fiat 500 elettrica: un nuovo mondo tutto in green

location inusuale, a Milano, per quella che sarà l’anteprima della 500 elettrica (domani in edicola su Motore allegato a la Repubblica). Avrebbe dovuto accadere tutto a Ginevra, negli stand del Salone dell’auto bloccato in extremis dal Coronavirus (oggi presentati tutti i nuovi modelli in streaming) . Così la prima auto totalmente elettrica costruita da Fca in Europa verrà svelatadomai pomeriggio nel capoluogo della Lombardia. L’omaggio di Fca a una città che in questi giorni sta resistendo, si impegna a riprendere nonostante mascherine, distanze di sicurezza nei bar, spettacoli a singhiozzo.

La 500E arriva 63 anni dopo la sua prima antenata, quella che, insieme alla 600, contribuì in modo decisivo a motorizzare l’Italia. Al posto dell’antico motore bicilindrico c’è un cuore elettrico fatto di celle al litio e avvolgimenti, che segue l’andamento della carrozzeria ed è integrato perfettamente. Avrà un’autonomia di 320 chilometri e una velocità massima di 150 chilometri orari. Numeri non così distanti da quelli delle sue antenate. Sarà la prima utilitaria italiana da città totalmente alimentata a batterie. Per il lancio della prima serie (che si chiamerà non per caso Prima) è previsto un kit che consente di allacciare l’automobile a prese di corrente tradizionali. Perché bisogna risolvere in qualche modo il problema dell’attuale carenza di punti di ricarica.

Il design ripercorre senza stravolgimenti quello dell’auto di culto di 60 anni fa. Non poteva essere diversamente. E per ricordare i tempi dell’Italia che scommetteva sul futuro non poteva mancare la versione decapottabile. Se nel 1957 la 500 a benzina fu l’auto che spingeva le famiglie a compiere lunghi viaggi per le vacanze, la sua pronipote del 2020 ha il compito di introdurre in Italia l’alimentazione non fossile (a patto che l’energia elettrica venga prodotta da fonti rinnovabili..). E, forse, di fare da apripista per le auto elettriche a guida autonoma che, secondo tutti gli analisti, invaderanno le nostre città nel 2030