Positivi due giudici del Tribunale di Milano. Bergamo, grave bambina di un anno

CRONACA ORA PER ORA – È una settimana decisiva per il contenimento dell’epidemia. I guariti sono 149, le vittime salgono a 53: nelle Marche è morto un 60enne con patologia pregressa. Il viceministro Sileri: “Aspetterei a parlare di frenata del contagio”. Primi due casi a Palazzo di giustizia: stop ai processi civili ordinari. Preoccupa la tenuta delle strutture sanitarie, Gallera: “In Lombardia 50 posti dal privato per la terapia intensiva”

È una settimana decisiva per capire l’andamento dell’epidemia di coronavirus sul territorio italiano. A dirlo sono gli esperti che da giorni studiano l’evoluzione del virus che ha contagiato finora più di 2mila persone in Italia. Quella di oggi, però, è una giornata caratterizzata da un fatto nuovo: a Bergamo è ricoverata in gravi condizioni una bambina di un anno. Secondo il personale medico dell’ospedale Giovanni XXIII, la piccola è “grave ma ha capacità di recupero superiori agli adulti. Le abbiamo fatto un tampone per scrupolo perché aveva delle difficoltà respiratorie, si tratta di un ricovero recentissimo, di ieri sera o addirittura stamattina. La piccola non è intubata, respira da sola. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione”. Se confermato, quello del capoluogo orobico è il primo caso di bambini in serie condizioni di salute a causa del coronavirus. Nel frattempo, sono 149 le persone che sono già state dichiarate guarite, mentre le vittime hanno superato quota 60: nelle Marche è morto un 60enne ricoverato a Pesaro che aveva già una patologia pregressa. “Aspetterei a dire ‘frenata’ dei contagi”, ha però frenato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. “Essendoci un periodo di 14 giorni di incubazione della malattia – ha aggiunto – dobbiamo aspettare per capire se vi sia effettivamente un calo”. Il premier Giuseppe Conte ha dato appuntamento per stasera a tutti i partiti: alle 18.30 i capi-delegazione della maggioranza, poi alle 20.30 le opposizioni. Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha presentato il Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy: “I blocchi alle merci sono inaccettabili. E avere Paesi che in queste ore stanno chiedendo dei bollini di garanzia sulle merci italiane è un fatto inaccettabile”, ha dichiarato Di Maio. “Per i voli la Farnesina è attiva da diversi giorni per chiedere a chi ha bloccato i voli con l’Italia di rimuoverlo in toto, perché non hanno senso“, ha aggiunto.