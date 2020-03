Coronavirus 03 marzo 2020 Oltre 1800 contagi

03 marzo 2020 “La Regione Lazio informa: nessun focolaio autoctono, nessun positivo residente a Roma. L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia evidenzia un link epidemiologico con l’evento del 14 Febbraio al Forum di Assago”. Lo rende noto un comunicato del Comune di Pomezia. “La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica – prosegue la nota – depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia. Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del ministero della Salute, come da protocollo. Si conferma pertanto che ad oggi non ci sono focolai nel territorio della regione Lazio e non ci sono cittadini residenti a Roma positivi al Covid-19. Raggi: “Situazione sotto controllo” “Dobbiamo seguire quello che dicono il Governo e la Regione Lazio che sono le autorità sanitarie preposte, in questo momento stanno cercando di fare un lavoro unitario in tutto il Paese. Noi ci atteniamo a quelle che sono le indicazioni di Governo e Regione. In questo momento ci dicono che hanno la situazione sotto controllo, sono loro che ne hanno il polso e noi ci adeguiamo: questo questo deve fare un ente locale”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine della inaugurazione di una area giochi nel parco di Tor Fiscale. Spallanzani: 11 casi positivi tutti legati al Nord Italia In questo momento allo Spallanzani sono ricoverati 11 casi positivi al Coronavirus, compresa la coppia cinese ormai negativizzata. E’ quanto emerge dal bollettino medico di oggi. Tutti i casi positivi, al momento, presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese “segnala il bollettino. I pazienti ricoverati “sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni, ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio”. Sono ricoverati l’agente di polizia, “il cui nucleo familiare continua a essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente”; il nucleo familiare residente a Fiumicino. Sono inoltre tuttora ricoverati un giornalista, un giovane allievo vigile del fuoco del’87/mo corso, una donna residente a Fiuggi, una donna della provincia di Cremona e una di Sassari. ” Protezione civile: in mattinata incontro con il premier Conte Il premier Giuseppe Conte in mattinata alla sede della Protezione civile a Roma, ha presieduto un comitato ristretto sull’emergenza coronavirus con il commissario straordinario Angelo Borrelli. Alla riunione hanno partecipato anche il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari regionali Francesco Boccia, secondo quanto riferito. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà poi nel pomeriggio, alle 18.30 a Palazzo Chigi, i capi delegazione della maggioranza di governo. Subito dopo il premier ha convocato i capigruppo di tutti i partiti. Al centro degli incontri, i nuovi interventi che l’esecutivo dovrà varare per affrontare le conseguenze economiche del coronavirus. Milano, domattina attesi primi malati all’ospedale militare di Baggio Arriveranno probabilmente domani mattina i primi malati lievi contagiati da Coronavirus all’ospedale militare di Baggio, periferia di Milano. La decisione sul momento preciso dell’arrivo di una cinquantina di contagiati che necessitano di isolamento sara’ presa a livello ministeriale nelle prossime ore, quindi saranno organizzati i trasferimenti. Nel frattempo all’ospedale militare c’è un gran via vai di camionette e ambulanze verdi con croce rossa, tipiche dei mezzi sanitari della Difesa. Nella struttura sara’ attivato un reparto apposito con una decina di stanze, ma non sono ancora stati confermati i particolari sulla modalità e sui tempi dei ricoveri. Primo caso in Basilicata: un uomo che era stato operato a Brescia Presenta solo una lieve sintomatologia il primo contagiato da Coronavirus in Basilicata:l’uomo, 46 anni, residente a Trecchina (Potenza), il 27 febbraio è rientrato da Brescia – dove si era da poco sottoposto a un intervento chirurgico – “segnalandosi” alle strutture sanitarie lucane, ed ora è in “quarantena” nella sua abitazione con la madre 90enne (per la quale si attendono i risultati del tampone). Caso nel Siracusano, paziente proveniente dal nord Era stato nei giorni scorsi nel Nord Italia il paziente della provincia di Siracusa, trovato positivo al tampone sul coronavirus. Non si tratta di un nuovo caso in Sicilia, ma rientra in quei 10 annunciati ieri sera dalla Regione e secondo quanto spiegato da fonti dell’assessorato regionale alla Salute, l’origine del contagio si trova nelle cosiddette zone rosse. Escluso che il Covid-19 sia contratto in Sicilia, frattanto il paziente si trova in isolamento. Alto Adige. provincia di Bolzano dispone chiusura di alcune scuole Quattro test positivi e nove casi sospetti: cresce il numero di turisti stranieri tornati a casa con il Coronavirus da un soggiorno in Alto Adige. Per questo motivo la Provincia di Bolzano ha disposto la chiusura di alcune scuole in Alta Pusteria, Val Gardena e Val Badia, come una serie di altri provvedimenti per manifestazioni, impianti di risalita,ristoranti e bar. Lo ha comunicato in conferenza stampa il governatore Arno Kompatscher, sottolineando che si tratta di”misure precauzionali”. I numeri dell’epidemia Sono 1.835 gli ammalati per coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito ieri dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in più di ieri). “Le regioni che vedono il maggior numero di persone positive sono Lombardia (1.077), Emilia Romagna (324) e Veneto (271)”. “Sono 149 i guariti, 66 oggi. Oggi ci sono 18 deceduti, 15 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna, il totale delle persone decedute arriva a 52” ha detto Borrelli che ha aggiunto “al momento non ci sono criticità nei posti di terapia intensiva”. “Il numero dei tamponi effettuato è oltre 23.300 e il numero di casi positivi confermati dall’Istituto superiore di Sanità è 668” ha concluso il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Sileri: “Da emergenza Ssn uscirà rafforzato, presto per parlare di frenata dei contagi” “Io credo che l’evento Coronavirus rafforzerà il Sistema Sanitario Nazionale, perché verranno investite più risorse che rimarranno, come personale e strumenti. Ci saranno delle assunzioni, anche in Lombardia: medici in pensione e nuove assunzioni”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute, a margine della conferenza stampa di presentazione dei dati annuali dell’attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche all’auditorium “Cosimo Piccinno”, al ministero della Salute, a Roma. “Aspetterei a dire ‘frenata’ dei contagi, è troppo presto per parlare di frenate. Se l’incubazione è fino a 14 giorni, dobbiamo aspettare per capire. Perché se in altre zone ci sono casi satellite, potrebbero dar luogo a altre ondate. Per ora i focolai sono in Veneto e Lombardia e finché è così è abbastanza sotto controllo, perché hai un caso lo rintracci e metti in quarantena i contatti, fai il test su chi ha dei sintomi”. Mattarella firma decreto Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge ed il relativo disegno di legge di conversione sulle ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019′. Il decreto è stato adottato ieri dal premier Giuseppe Conte. “Papa Francesco fa tampone: negativo”. La Santa Sede non commenta Nessun commento da parte della Santa Sede alla notizia pubblicata oggi dal Messaggero, secondo cui papa Francesco “si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone risultando ovviamente negativo”. Da alcuni giorni il Pontefice, per sua stessa ammissione, accusa un raffreddore che l’ha costretto a limitare le udienze e arinunciare alla trasferta ad Ariccia per gli esercizi spirituali di Curia. Milano, due magistrati del Palazzo di Giustizia positivi al tampone Sono due i magistrati positivi al coronavirus nel Palazzo di Giustizia di Milano. La scelta dei vertici del Tribunale è stata quella di tenere aperte le porte della cittadella giudiziaria, con alcuni accorgimenti precauzionali, come le udienze aperte solo “alle persone strettamente necessarie”, che pero’ non sono riusciti a evitare il contagio in un luogo che, ogni giorno, vede mediamente transitare settemila persone tra addetti ai lavori e pubblico. I due magistrati sono ricoverati in buone condizioni all’ospedale Sacco. Como, stanco dell’isolamento uomo fugge dall’ospedale. Denunciato Stanco di essere in isolamento forzato per il contagio da Coronavirus ha deciso di evadere dall’ospedale per tornare dai suoi cari. E’ successo a Como dove da una settimana era ricoverato un 71enne bergamasco. L’uomo, stando bene, ha deciso di abbandonare il reparto per tornare a casa dai suoi. Quindi per lasciare il Sant’Anna ha chiamato un taxi, facendosi prelevare davanti all’ospedale ed e’ tornato a Casnigo in provincia di Bergamo. L’uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l’accusa di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’episodio si è verificato ieri mattina ed ora anche il taxista che si è messo in autotutela a casa chiederà i danno al pensionato. In Molise tre contagi Sale a tre il numero dei contagiati da Coronavirus in Molise. Dopo il primo caso, una donna di Montenero di Bisaccia (Campobasso), accertato ieri pomeriggio all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, i tamponi effettuati sul marito e un altro familiare della paziente hanno dato esito positivo. Lo conferma il presidente della Regione Molise, Donato Toma. Sequenziati i genomi L’Istituto superiore di sanità (Iss) e il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio di Roma hanno sequenziato gli interi genomi del virus SarS-Cov-2 isolati dal paziente cinese e dal paziente lombardo (il paziente uno di Codogno, ndr). Presto sarà disponibile anche la sequenza di un paziente veneto. Il sequenziamento, rende noto l’Iss, ha implicazioni importanti: permette di conoscere l’intero codice genetico del virus e di seguirne i cambiamenti nel tempo e nello spazio. Ciò è utile per conoscere e seguire i focolai e per investigare la struttura del virus stesso. Bonaccini, risorse extra e una strategia Ue “Esiste il rischio di una recessioneeconomica pesante. Il Paese ha bisogno di una terapia choc, che passi per il rilancio degli investimenti e la tutela dei lavoratori e delle nostre produzioni. Ma per fare questo servono risorse straordinarie, sulle quali l’Europa deve dire sì. E serve anche una strategia per l’intera Europa, visto che il problema è comune”. Lo afferma il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un’intervista al Corriere della Sera in cui sottolinea l’importanza che ci sia “unità, per tutelare imprese e posti di lavoro”. Domani “guiderò una delegazione delle Regioni, oltre a noi ci saranno le parti sociali. Al governo chiederemo misure urgenti non per le sole zone rosse, sblocco dei fondi già disponibili presso le Regioni per la cassa integrazione in deroga,azzeramento dei cosiddetti ‘contatori’ per far ripartire gli ammortizzatori sociali, accesso al credito per le imprese,sostegno ai comparti produttivi, comprendendo anche turismo,cultura e servizi”, spiega Bonaccini. Zaia: mercoledì a Conte documento sull’economia “Noi siamo pronti, stiamo vedendo di mettere insieme tutte le osservazioni nelle singole regioni e poi tutti assieme, poi presenteremo questo documento mercoledì direttamente al Presidente del Consiglio”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito del documento a sostegno dell’economia in via di elaborazione da parte di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Regione-Lazio-Nessun-focolaio-a-Roma-Borrelli-Oltre-1800-contagi-8f56a62c-51a4-496b-b820-2a4470d28448.html