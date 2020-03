All’ospedale di Cremona va sempre peggio

Come riportato all’Huffpost si parla di “tsunami”: scarseggiano i posti letto, medici e infermieri allo stremo. L’assessore Gallera: “Il sistema reggerà con strutture regionali, sanità privata, caserme e nuovi bandi”

“La situazione è peggiorata”. Non c’è molto da dire, e infatti Rosario Canino non aggiunge altro. Le condizioni di lavoro all’Ospedale di Cremona, ritrovatosi al centro di quello che il direttore sanitario ha definito “uno tsunami”, restano critiche. Come nel resto della Lombardia, che rischia di ritrovarsi in ginocchio, piegata dall’emergenza coronavirus. All’Ospedale di Cremona il numero dei pazienti contagiati dal Covid -19 continua ad aumentare e Canino aggiorna la conta: oggi i ricoverati sono 157, dei quali 36 in ventilazione, dunque non in grado di respirare autonomamente (di questi 15 in terapia intensiva e 21 in altri reparti).

Nel presidio di Oglio Po, invece, i ricoverati sono 27, 7 in terapia intensiva e 20 in un reparto. I posti letto per i pazienti contagiati dal Covid – 19 scarseggiano – “Attualmente non siamo nelle condizioni di aumentarli”, spiega ad HuffPost il direttore sanitario – le macchine di cui hanno bisogno non ci sono. E poi c’è la questione relativa al personale. “Il nostro problema principale in questo momento – scandisce Canino – è cercare di dare il cambio agli operatori, medici e infermieri, che sono in prima linea da tredici giorni e proseguendo in questo modo rischiano il burnout”. Oggi si valuteranno i curriculum degli 8 medici e dei 102 infermieri che hanno risposto ai bandi per contratti a termine pubblicati nei giorni scorsi proprio per reclutare nuovi operatori. “Cercheremo di valutare e decidere al più presto perché non possiamo andare avanti così”, taglia corto Canino.

Anche l’Ospedale di Crema – per il quale, nei giorni scorsi, si denunciava “una situazione ai limiti della criticità” – cerca anestesisti, rianimatori e infermieri. L’Asst locale ha infatti pubblicato sul proprio sito un avviso per raccogliere candidature per quel tipo di profili, che presterebbero assistenza mediante sottoscrizione di contratti libero professionali. Per gli infermieri è previsto un compenso onnicomprensivo di 30 euro, per i medici specialisti in anestesia e rianimazione di 60 euro.

Intanto dal fronte dei medici di famiglia si è levato un duro monito. “State giocando con il fuoco”, si legge nella missiva indirizzata da un gruppo di circa 60 professionisti dell’area milanese al ministro della Salute, Roberto Speranza, al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, e al direttore generale dell’Ats Città metropolitana di Milano Walter Bergamaschi. “Inizia una nuova settimana di fuoco e, come sempre, saremo in trincea, in prima linea. Ma con quali armi?”, scrivono i camici bianchi, riferendosi alle mascherine e puntualizzando che “nonostante le promesse e le rassicurazioni, finora i dispositivi di protezione individuale (Dpi) sono stati dati solo ai colleghi della zona rossa, alla continuità assistenziale, al 112, al pronto soccorso, agli ospedali, ma non ai medici di medicina generale”.

“Noi – proseguono i firmatari della lettera, che si definiscono “Medici di medicina generale dal fronte” – vogliamo continuare ad essere al fianco dei nostri pazienti, ma come possiamo farlo efficacemente se non ci vengono dati gli strumenti minimali per difenderli e difenderci? Siamo una delle ultime barriere contro l’estensione dell’infezione. Senza noi ci sarebbe l’assalto al pronto soccorso”. Per poi concludere: “Possiamo capire le difficoltà di approvvigionamento dei Dpi, non ci interessa sapere di chi è la colpa per la mancata consegna, non vogliamo il solito capro espiatorio, ma non possiamo più accettare questa sempre più assurda e pericolosa situazione. Facciamo nostro l’accorato invito di due colleghe della zona rossa: se non volete che la situazione diventi sempre meno controllabile mettete tutti i medici di medicina generale ancora sani in condizione di non ammalarsi”.