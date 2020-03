Un giorno come altri nella nella zona rossa del coronavirus

Le auto delle pattuglie messe di traverso e le camionette dell’esercito bloccano i varchi, mentre i militari piantonano a poca distanza, così da impedire il passaggio. Il viaggio nella zona rossa del Lodigiano comincia dall’epicentro del focolaio Covid-19, da Codogno dove giovedì scorso è stato diagnosticato il primo caso di paziente positivo al coronavirus, il trentottenne Mattia. Da allora la città, cuore del commercio della Bassa, sede di un importante scalo ferroviario da venerdì totalmente fermo e dell’ospedale al centro dello scontro tra Regione e Governo, è un “salotto” vuoto. Molti si sono rintanati in casa, gli altri escono per fare la spesa ora che le botteghe e i supermercati hanno riaperto. Niente messe, niente funerali, uffici pubblici, scuole e locali chiusi. Un isolamento che si protrae da sei giorni e diventa sempre più claustrofobico. A una manciata di chilometri, Casalpusterlengo. Anche qui l’allerta è massima e se c’è qualcosa di diverso è nel carattere degli abitanti, per quel vecchio adagio che vuole Codogno città ricca e borghese e Casale che invece è più sociale. Oggi è amministrata da un sindaco della Lega come Codogno, conserva intatta una socialità di strada per cui ci sono gruppetti di gente che si ferma a parlare. Davanti alle farmacie è sempre caccia alla mascherina per quanti non sono ancora riusciti a trovarla, e nel frattempo i prezzi sono triplicati. Da 4 a 12 euro in 24 ore, come molti denunciano. Tra le attività storiche rimaste aperte, anche il caseificio Croce, rinomato per il gorgonzola e altri formaggi, su tutti la raspadura. Davanti alle vetrine c’è sempre qualcuno che aspetta di entrare, anche qui rigorosamente con la mascherina. Il Comune più vicino della cintura di ferro è Somaglia, una strada dritta con due bar prima della piazza. Mattia giocava nella squadra del Bar Picchio, che come l’altro è chiuso. Spostandosi su provinciali deserte, superati i checkpoint interni, si raggiungono Fombio, San Fiorano, Maleo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Bertonico e Terranova dei Passerini, i dieci Comuni della red zone. Sono paesi rurali e l’atmosfera è rimasta in qualche modo immutata rispetto ai centri maggiori. A Castelgerundo, nato due anni fa dalla fusione tra Camairago e Cavacurta, alcuni ragazzini fanno passare il tempo giocando a basket nel campetto riqualificato dal Comune. Voltato l’angolo un uomo sulla quarantina siede sul marciapiede. Solo, lo sguardo perso.di LAURA GOZZINI

