Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sarebbero sposati. 

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si riuniscono nella stagione fredda mentre passeggiano per il centro sabato pomeriggio (29 febbraio) a New York City. Camila è stata vista con una mano nella tasca di Leo mentre camminava nella zona. Sono stati avvistati guardando alcune gallerie d’arte e hanno preso il pranzo in una gastronomia locale.

All’inizio della settimana, Leo è stato avvistato mentre dava indicazioni a un turista che aveva difficoltà a navigare con una mappa.