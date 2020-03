Cari amici e lettori, ho l’immenso piacere di informarvi che da oggi in avanti, si aggiungerà alla famiglia di citymilano.com Laura d’amore.

Cari amici e lettori, ho l’immenso piacere di informarvi che da oggi in avanti, si aggiungerà alla famiglia di citymilano.com la poliedrica Laura d’amore. Conosciuta tra le altre cose anche come influencer, curerà una rubrica dedicata agli aerei e alla moda: ci svelerà TIPS riguardanti il suo lavoro come assistente di volo, i retroscena di questo mestiere fortemente ambito dai giovani d’oggi ma ancora avvolto in un alone di luoghi comuni e stereotipi.

Cercherà di rispondere a tutte le vostre domande e curiosità in modo professionale, aggiungendo sfumature ironiche e goliardiche per rendere la lettura piacevole ed interessante. Potete scriverle tutti i vostri dubbi alla mail info@lauradamore.it e seguire la sua pagina Instagram @lauradamore_

Buona lettura!