Coronavirus in Lombardia Stop a piscine e palestre

Apertura sì ma vincolata all’applicazione delle necessarie misure che scongiurino assembramenti di persone. A queste condizioni potranno aprire oltre a bar, ristoranti, pub e negozi soltanto i musei. Cinema e teatri restano chiusi. Le chiese e gli altri luoghi di culto possono aprire ma senza funzioni religiose. È quanto previsto nel Decreto del presidente del Consiglio dei ministri in merito alle nuove disposizioni sull’emergenza coronavirus. Il provvedimento riguarda tutta la regione ad eccezione della zona rossa dove resta il blocco anti contagio. Gli esercenti dei locali pubblici dovranno garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare il cosiddetto ‘droplet’, ovvero la distanza di almeno un metro tra le persone. In Lombardia e nella provincia di Piacenza saranno sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri culturali e ricreativi. Nelle province di Bergamo, Lodi, Cremona è prevista anche la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione dei punti vendita di generi alimentari e degli esercizi commerciali e delle attività artigianali di vendita di prodotti alimentari in misura prevalente, nonché delle farmacie e delle parafarmacie.

Coronavirus in Lombardia, sono 31 i morti

Il numero delle persone che in Lombardia sono decedute dopo avere contratto il coronavirus è salito a 31. Sono 984, sempre nella regione, i soggetti risultati positivi. Di questi, 406 sono ricoverati non in terapia intensiva e 106 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, cioè positive asintomatiche, 375 persone. I dimessi sono 73. Il bilancio del nono giorno dell’emergenza coronavirus è stato reso noto dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

Coronavirus in Lombardia, tentano di violare la zona rossa: 18 denunciati

Hanno cercato di eludere i controlli per uscire dalla zona rossa, l’area in provincia di Lodi dove la diffusione del coronavirus è risultata molto elevata. Per coste diciotto persone sono state denunciate, dodici di queste sono straniere. Dovranno rispondere di violazione dell’ordine dell’autorità prescritto nel decreto emanato dalla presidenza del Consiglio dei ministri il 23 febbraio scorso.

Coronavirus in Lombardia, alla Scala spettacoli sospesi fino all’8 marzo

La Scala resterà chiusa almeno fino all’8 marzo causa coronavirus. “Tutti gli spettacoli e le manifestazioni aperti al pubblico previsti al Teatro alla Scala fino all’8 marzo – si legge sul sito del teatro – sono annullati”. Questo significa che sono cancellati il concerto del coro e dell’orchestra della Scala diretti da Zubin Mehta il 7 marzo e la prima di Salomè di Richard Strauss diretta da Riccardo Chailly e con la regia di Damiano Michieletto, una delle produzioni più attese dell’anno.

Coronavirus in Lombardia, la messa nel Duomo senza fedeli

Vuoto è il Duomo di Milano nella prima domenica di quaresima. Il coronavirus ha obbligato i fedeli a starne alla larga. Troppi i rischi di contagio. La messa a porte chiuse va in onda su Raitre e dal piccolo schermo arrivano le parole di speranza dell’arcivescovo di Milano. “Non c’è niente che possa sostituire la partecipazione corale all’assemblea domenicale – dice Delpini -. Ma in questo momento in cui non è senza pericolo radunarsi in assemblea è possibile dedicare lo stesso tempo che si dedicherebbe alla messa al silenzio, alla meditazione della Parola di Dio, alla preghiera”. La paura di questi giorni, spiega Delpini, si diffonde non sempre in “proporzione del pericolo”, ma anche in base alla “suscettibilità” e alla “fragilità emotiva di fronte all’enfasi mediatica”. Di fronte alla paura “i rimedi possono essere un’informazione più sobria e affidabile e un senso di solidarietà verso persone più fragili ed esposte a un’emotività troppo sensibile”. Tuttavia l’emergenza coronavirus ci ha resi “uniti nella lotta contro il male”. Una forza e una determinazione che dovrebbe essere applicata anche al contrasto di droga, alcol e bullismo.

Coronavirus in Lombardia, contagiati due medici del Policlinico

Dopo il dermatologo risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, altri due medici del Policlinico di Milano, un infettivologo e un neurochirurgo, sono risultati positivi ai tamponi effettuati all’ospedale la scorsa settimana. Entrambi i medici non sono ricoverati, ma si trovano a casa con sintomi lievi. Tutti gli altri 160 tamponi fatti nei giorni scorsi al Policlinico sono risultati negativi.

Coronavirus in Lombardia, tende davanti alle carceri per test sui detenuti

“La protezione civile ha iniziato a installare tende pneumatiche all’interno del perimetro dei 18 istituti penitenziari lombardi per effettuare il triage sanitario dei nuovi detenuti prima del loro ingresso nelle carceri”. Lo rende noto l’assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, che sta coordinando i lavori. “A seguito degli accordi intercorsi tra il nostro dipartimento e quello nazionale – spiega – questa mattina abbiamo cominciato i lavori a Opera, Bollate, Pavia, Vigevano e Voghera. Domani si proseguirà con Lodi, il carcere minorile Beccaria di Milano e Monza. A partire dal 3 marzo e fino alla fine della settimana si continuerà con Cremona, Bergamo, Brescia (Verziano e Canton Mombello), Busto Arsizio, Como e Varese”. Per quanto riguarda le carceri di Mantova, Lecco e Sondrio si attendono ulteriori disposizioni da parte dalla Polizia Penitenziaria. “L’attività – conclude Foroni – è stata affidata a una squadra logistica della nostra Colonna mobile regionale composta da 10 volontari e 3 mezzi dell’Associazione Nazionale Alpini. Ancora una volta voglio ringraziare i nostri uomini per il lavoro preziosissimo che quotidianamente svolgono e in modo particolare nei momenti di particolare emergenza”.

Coronavirus in Lombardia, denunciato consigliere di Pavia per un post razzista

“Niccolò Fraschini, contrariamente a quanto da lui pubblicato e dichiarato, non è addetto stampa e portavoce del Consiglio regionale e non è nemmeno dipendente dell’istituzione regionale”. Lo precisa in una nota il Consiglio regionale della Lombardia nella quale annuncia l’intenzione di denunciare il consigliere comunale di Pavia, che ieri aveva pubblicato un post, poi rimosso, con contenuti razzisti e offensivi. Questo il testo del post: “Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati. Da queste persone non accettiamo lezione di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno a invertirsi”.