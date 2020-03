VASILY KANDINSKY Schichtenweise

Ancora e ancora New York, più Parigi, Mosca, Nižnij Novgorod, Winterthur, Düsseldorf – siamo nel primo compartimento della grande mostra Kandinsky a Kunstbau a Monaco, che si occupa degli anni Monaco e Murnau dal 1908 al 1911; pensavamo di conoscere molto bene questo complesso di opere delle collezioni Lenbachhaus, ma qui solo una foto proviene dalla stessa Lenbachhaus.

Ciò cambierà nel corso della mostra, ma la presenza dei grandi musei indica già che questa mostra è molto più che il “cavaliere blu”, che a noi tedeschi piace sottolineare in modo isolato. Qui, una figura principale nella storia dell’arte europea viene spostata nel luogo che merita: in alto sopra la pianura.

Le mostre che presentano l’intera opera di Wassily Kandinsky o che vogliono illuminarne parti in modo conciso sono state organizzate quasi regolarmente negli ultimi due decenni. Ma l’intera opera pittorica non è mai stata mostrata esclusivamente sulla base di quadri su tela di grande formato, cioè quelli di Kandinsky che consideravano valide le versioni finali della sua creazione artistica.

Cooperazione tra tre istituti di raccolta

Questa imponente concentrazione ai massimi livelli è stata resa possibile dalla cooperazione collegiale di quei tre istituti di raccolta che hanno le più estese aziende Kandinsky, ma che hanno lavorato piuttosto gelosamente l’una contro l’altra in precedenti mostre collettive: la Städtische Galerie im Lenbachhaus di Monaco, il Centre Pompidou di Parigi e il Guggenheim Museo di New York.

In questo ordine, le tre case del tesoro Kandinsky mostreranno anche la mostra congiuntamente concepita nei prossimi mesi, con ogni casa che integra il nucleo dell’immagine, che è difficile da battere, con una mostra aggiuntiva con formati o grafica più piccoli delle sue proprietà.

La Lenbachhaus, che grazie alla Fondazione Gabriele Münter non solo ha il più vasto inventario di opere degli anni della partenza prima della prima guerra mondiale, ma anche l’unica casa al mondo con l’intero inventario delle stampe, mostra per la prima volta come mostra supplementare nella Lenbachhaus dal 1966 ancora una volta il vasto lavoro grafico in tutte le sue ramificazioni – e quindi fornisce un testo altamente informativo sul grande evento nella costruzione artistica, sì un commento visivo che può essere goduto quasi come una chiave per il lavoro complessivo.

Fracassare gli oggetti

Nel suo progetto grafico, Kandinsky si avvicina sempre un po ‘di più all’aspirato obiettivo – l’astrazione assoluta, spirituale, ma anche formale – che nei complessi dipinti della stessa epoca. Il processo di riduzione formale che il mezzo di stampa richiede all’artista è, per così dire, il primo passo sulla strada dalla figurazione all’astrazione.

Ai suoi tempi a Monaco, Kandinsky lavorava esclusivamente con legno e linoleum. Già nelle prime foglie dell’Art Nouveau, con punti di colore, linee e motivi ornamentali elegantemente definiti, ha raggiunto una planarità che ha in gran parte privato l’oggetto suggerito della sua fisicità, a volte astraggendolo quasi fino al punto di essere cancellato. Soprattutto, tuttavia, dove stampa fino a sei diversi blocchi di colore uno sopra l’altro, ovvero aggiunge gli oggetti da particelle di colore quasi non oggettive, è molto vicino a distruggere gli oggetti.

Più vicino, il mio cosmo, a te

Al tempo del “Cavaliere blu” era già così lontano che stampava le figure espressive da diversi motivi grafici, che non avevano senso da soli, uno sopra l’altro e quindi si univano in cifre espressive che utilizzavano l’oggetto solo come occasione prendi per espressioni gratuite. Negli anni del Bauhaus, Kandinsky si occupò anche delle possibilità di incisione. Lo scarabocchio nervosamente nervoso a cui la tecnica del graffio e dell’incisione lo animava, come vediamo nell’arte, si riversava anche sul dipinto di quegli anni. Alcuni dei grandi dipinti ad olio condensano drammaticamente la battaglia che il maestro della linea ha condotto contro il mago dei colori.

Scene russe da favola

Quindi scendiamo nell’edificio d’arte, fino alle cime su cui il nuovo inizia a formarsi. Tutti gli studi di olio di piccolo formato sulla natura, le vedute sature di colore del paesaggio dell’Alta Baviera e le visioni eminenti di Murnau, in cui Kandinsky carica la sua tavolozza con luce materializzata e colori primari puri, sono lasciati fuori da qui.

Per questo sono esposte due delle prime immagini a tempera con scene russe da favola: i loro motivi a punti e linee su uno sfondo scuro e uniforme consentono alla planarità astratta delle incisioni su legno di colore di diventare monumentale; i loro colori morbidi opachi corrispondono sorprendentemente vivaci ai peculiari toni misti pastello dell’ultimo astratto