Milano Digital Week rinvia l’evento, i morti in Lombardia sono 17, aumentano i ricoveri

Sono 17 le persone che hanno contratto il coronavirus e che sono morte in Lombardia. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Tre, dunque, i decessi avvenuti oggi. Al momento sono 531 le persone risultate positive al virus, per 235 di queste è stato necessario il ricovero: 85 sono in terapia intensiva. In Lombardia sono circa 8.500 le persone in regime di sorveglianza e isolamento domiciliare perché sono state a contatto diretto con positivi al coronavirus.

Coronavirus in Lombardia, ospedali a rischio collasso

Gli ospedali della Lombardia alle prese con l’emergenza coronavirus sono “ai limiti della tenuta”. Così il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, nel corso della conferenza stampa organizzata nella sede della Regione Lombardia. “Gran parte dei letti, nei reparti di Rianimazione, sono occupati da questa patologia – ha aggiunto – Alcuni ospedali sono in grave crisi, come Lodi e Cremona, dove registriamo un sovraccarico di pazienti”. Dell’emergenza ricoveri aveva già parlato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “A Lodi improvvisamente nel pomeriggio di ieri – ha detto Fontana – c’è stato un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva. Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione”, ha aggiunto. L’emergenza a Lodi è rientra solo nel pomneriggio i oggi.

Coronavirus, Fontana: “Scoppiata un’altra emergenza a Lodi, bisognerebbe ridere di meno della mia mascherina”

Coronavirus in Lombardia, ordinanza verso la riconferma per un’altra settimana

“Intendiamo mantenere per un’altra settimana sia nei Comuni della zona rossa che in tutta la regione gialla le misure previste dall’ordinanza di domenica scorsa. Questa è la nostra proposta”, ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Coronavirus in Lombardia, università ancora chiuse: si studia online

Le università lombarde hanno deciso di prorogare la chiusura fino al prossimo 7 marzo, dato che “ritengono che siano ancora attuali le ragioni cautelative che hanno condotto a sospendere le attività didattiche nella settimana iniziata lunedì 24 febbraio”. La proroga, è annunciato in una nota, viene decisa per il “sereno funzionamento delle attività istituzionali. Al fine di contenere gli effetti negativi di questa emergenza – prosegue – tutte le Università della Lombardia si sono nel frattempo attivate per offrire agli studenti forme di didattica a distanza, secondo modalità proprie di ogni singolo Ateneo. Le informazioni di dettaglio sono disponibili sui siti dei singoli Atenei e vengono comunicate e aggiornate in modo dettagliato a tutte le comunità accademiche. Ogni Ateneo lombardo sta lavorando all’analisi dei diversi scenari possibili e all’individuazione delle opportune soluzioni da adottare sia nel breve sia nel medio/lungo periodo, in particolare sul fronte dell’organizzazione delle attività didattiche. La prospettiva è che tutte le attività possano riprendere lunedì 9 marzo.

L’azione di monitoraggio della Conferenza dei Rettori è continua e proseguirà in stretto contatto con le Autorità civili e sanitarie nazionali e locali, aggiornando con tempestività studenti, personale e cittadinanza”.

Coronavirus in Lombardia, rinviata a Digital Week

Causa Coronavirus slitta a maggio la Digital Week di Milano. Era prevista dall’11 al 15 marzo, si svolgerà invece dal 25 al 28 maggio. La decisione è stata presa dal “Comune di Milano – promotore dell’iniziativa – e dagli organizzatori, Cariplo Factory, IAB e HubLab per garantire che gli oltre 600 eventi programmati possano svolgersi nelle migliori condizioni”.

Coronavirus in Lombardia, un caso a Como

E’ un 84enne il primo caso di paziente colpito dal coronaravirus a Como. A quanto si è appreso, l’uomo ha riferito di avere avuto contatti con un fornitore proveniente dalla zona rossa nei giorni scorsi. Ora è ricoverato all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

Coronavirus in Lombardia, appello degli ordini professionali

“Gentilissimo presidente Giuseppe Conte, come rappresentanti di oltre 150.000 professionisti e punto di riferimento nei differenti ambiti della società civile, riteniamo indispensabile sollecitare l’estensione delle misure economiche e fiscali adottate nella ‘zona rossa’, anche alle aree identificate come ‘gialle’ ed in particolare alla Città metropolitana di Milano”. E’ l’appello rivolto al governo, al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al sindaco di Milano Giuseppe Sala dagli ordini dei commercialisti, dei giornalisti, degli avvocati, dei medici, degli ingegneri, dei farmacisti e degli psicologi del capoluogo lombardo, in relazione alla emergenza coronavirus. Nella missiva si invoca, innanzitutto, la “proroga di tutti gli adempimenti fiscali al 30 giugno”.

Coronavirus in Lombardia, denuncia per procurato allarme sui social

E’ stato denunciato dalla polizia locale di Clusone (Bergamo) per procurato allarme dopo aver annunciato su Facebook di essere il primo caso di coronavirus in paese. L’uomo, 48 anni di Villa di Serio, aveva anche postato un selfie in ospedale: tutto inventato. “Sempre nel post invitava chi era entrato in contatto con lui a ‘fare un bel tampone'”, hanno raccontato alla polizia locale. Il 48enne è stato denunciato per procurato allarme.

Coronavirus in Lombardia, “ai medici di Lodi accuse incredibili”

“Da giovedì 20 febbraio, il personale dell’Asst di Lodi sta affrontando con competenza e dedizione una grave emergenza sanitaria di rilievo nazionale, ha quindi dell’incredibile che si possano muovere accuse in questo momento”. Lo afferma, in una nota, l’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica (Aaroi-Emac) in merito alla gestione del coronavirus. “Grazie alla preparazione e dedizione dei medici Anestesisti-Rianimatori e dei medici dell’Emergenza Urgenza del Pronto Soccorso, si è potuto dapprima diagnosticare il primo caso di COVID-19 presso l’ospedale di Codogno e in seguito allestire un percorso di cura per i casi successivamente identificati – sottolinea l’associazione – Sebbene messi a dura prova da un punto di vista fisico e psicologico, con alcuni colleghi subito risultati positivi al nuovo coronavirus ed altri in quarantena, i medici hanno continuato a lavorare compatti nonostante i turni massacranti. Riteniamo opportuno – conclude l’AAROI-EMAC Lombardia – esprimere un sincero ringraziamento verso i nostri colleghi impegnati in prima linea e il nostro sentimento di vicinanza soprattutto in questi giorni particolarmente difficili a causa anche delle ingiuste accuse”.