L’appello da Pd e Italia Viva: “impegno straordinario per tutelare la salute delle persone

Un appello condiviso tra una deputata di Italia Viva, Lisa Noja – che è stata delegata del sindaco di Milano per le politiche sull’accessibilità – e dell’europarlamentare Pd Pierfrancesco Majorino, che sempre a Milano è stato per anni assessore alle Politiche sociali. Insieme, in questi giorni di emergenza coronavirus, si rivolgono alle istituzioni per chiedere interventi e politiche urgenti e importanti che mettano al riparo chi – stando ai dati medici e scientifici – è più esposto a un eventuale contagio avendo meno difese immunitarie. Ecco il loro appello.

In questi giorni, molto duri e difficili, il nostro Paese si sta trovando ad affrontare due priorità urgenti: prevenire il rischio di un’emergenza sanitaria legata al COVID19 ed evitare le conseguenze dannose per l’economia italiana e, in particolare, per le zone interessate dal contagio. Tutte le istituzioni, a livello nazionale, regionale e locale, stanno compiendo un grande sforzo unitario in tal senso e, ancora una volta, riconosciamo con profonda gratitudine la dedizione e l’impegno dimostrato dal personale sanitario e da tante realtà del terzo settore e del volontariato che, anche in questa occasione, dimostrano il profondo senso di solidarietà che rafforza il nostro Paese.

Con il passare del tempo si rende sempre più evidente quanto gli esperti indicano da settimane: il nuovo coronavirus può colpire in modo grave le fasce della popolazione più debole (persone anziane, con disabilità grave o con patologie pregresse, immunodepressi). Per questo, da membri delle istituzioni impegnati da tempo sul fronte della difesa delle persone più fragili, condividiamo pienamente gli appelli di queste ore ad assumere ogni iniziativa utile per sostenere il mondo dell’impresa e del lavoro colpito dall’emergenza, ma desideriamo anche richiamare l’attenzione di tutti sulla necessità di organizzare misure di tutela e protezione delle persone che rischiano di essere maggiormente esposte ai rischi del COVID19.

Sono persone che, spesso, già si trovano a vivere in condizioni di solitudine e grande difficoltà e che, proprio in momenti difficili come questo, possono temere di sentirsi abbandonate. Sappiamo che il Governo, le Regioni, gli enti locali e le articolazioni della Protezione Civile si sono adoperate e stanno agendo di concerto per dare risposte tempestive ai bisogni di questi nostri concittadini e concittadine. Potrebbe, però, essere necessario uno sforzo ulteriore e strutturato per affrontare le prossime settimane, assicurando una più ampia assistenza anche domiciliare e presidi di tutela volti a garantire alle persone più fragili la possibilità di proseguire serenamente la loro vita quotidiana. In altre parole occorre continuare a garantire anche ogni supporto necessario alle realtà del Terzo Settore e del volontariato che ogni giorno assistono e accompagnano chi è in maggiore difficolta e che devono poter continuare a operare in sicurezza e tranquillità. E si deve anzi far sì che quelle reti (che spesso intervengono attraverso convenzioni con le istituzioni e quindi attraverso investimenti di risorse) possano essere ulteriormente rafforzate.