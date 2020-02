La banca dei semi Svalbard :Migliaia di varietà conservate nella base artica aperta dal 2008

La preparazione dei semi all’International Institute of Tropical Agriculture (IITA) – Ibadan, Nigeria

Mai così tanti semi sono stati raccolti su una terra gelata e infertile. Eppure è proprio questo il record che si celebra alle isole Svalbard, ultimo presidio abitato a pochi passi dal Polo Nord: la Banca dei semi , realizzata nel 2008 in questo lembo di terra norvegese in pieno Oceano Artico, ha superato il milione di varietà presenti. Per l’esattezza un milione e 50 mila semi di varietà diverse, su un totale stimato di 2,4 milioni di colture stimate nel mondo.

Un punto di svolta, per un progetto nato con l’obiettivo di mettere al sicuro le specie vegetali che gli esseri umani utilizzano per cibarsi. E che ha rischiato di fallire quando nel 2017 l’ingresso del deposito sotterraneo scavato a Ny Alesund, ex cittadina mineraria poi riconvertita alla ricerca scientifica (anche il nostro Cnr ha una sua sede nel villaggio), si allagò per colpa di una estate così calda da far sciogliere il ghiaccio e la neve circostanti.

La spedizione dei semi dall’International Rice Research Center (IRRI) – Los Baños, Laguna, Filippine

Il governo norvegese ha investito 20 milioni di euro nella ristrutturazione e nella impermeabilizzazione del caveau, costato all’origine 9 milioni di euro. “I semi preservati all’interno non hanno mai rischiato, ma adesso siamo sicuri che non ci saranno più infiltrazioni d’acqua”, assicurano le autorità svedesi.