Italiani il miglior popolo del mondo : la solidarietà del ristoratore: “Pizze gratis a medici e infermieri”

Pizze gratis per medici e infermieri impegnati ad affrontare l’emergenza coronavirus negli ospedali milanesi: l’idea è venuta a Nanni Arbellini, titolare di alcuni locali di Milano e non solo, che nei giorni scorsi l’ha lanciata tramite la sua pagina Facebook. “Ho letto sui social gli status di persone che lavorano negli ospedali in prima linea contro il virus, a cominciare da quello di Maria Rita Gismondo, la virologa del Sacco, che diceva di aver mangiato per cena solo una pizza portata alle due di notte da uno specializzando – spiega Arbellini – Così mi è venuto in mente un modo per rendermi utile, anche perché in questi giorni purtroppo noi ristoratori abbiamo i locali che si stanno svuotando, dato che la gente esce molto meno. Da domenica scorsa abbiamo registrato un calo di fatturato del 35 per cento”.

Così ha dato appuntamento nella sua pizzeria di via Procaccini – “solo l’indirizzo, senza il nome del locale, perché il mio post voleva avere una valenza esclusivamente sociale e non pubblicitaria” – a chiunque volesse dargli una mano a distribuire le pizze: “Mi sono appoggiato soprattutto ai familiari di medici e infermieri, che sono passati a ritirare il cibo pronto e l’hanno poi consegnato – racconta – Non vado a caccia di complimenti, ho semplicemente voluto dare il mio contributo in un momento difficile per tutti”.

La sua idea solidale, che ha riscosso un grande apprezzamento sui social, ha superato in fretta i confini milanesi: “Tra le nostre pizzerie ce n’è anche una a Gallarate, nel Varesotto. Dopo che ho scritto quel post offrendo pizze agli operatori sanitari, mi ha telefonato il responsabile. L’avevano contattato dall’ospedale locale, chiedendogli se la nostra iniziativa si limitasse solo a Milano – prosegue Arbellini – Detto fatto, ho chiesto di preparare una ventina di pizze anche per medici e infermieri gallaratesi”.

Non importa se lì non ci sono pazienti positivi al Coronavirus, perché “queste persone fanno un lavoro speciale e meritano la nostra gratitudine ogni giorno, non solo durante le emergenze”. Tra Milano e Gallarate, sono state sfornate circa 200 pizze. “Le hanno ritirate quasi tutte e per le 20 che erano avanzate ho fatto presto a trovare una soluzione – conclude Arbellini – Ho chiamato un’amica dell’associazione Pro Tetto e tramite lei le ho donate ai clochard