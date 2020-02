Fonzie sul suo profilo tweet dà la carica a Codogno isolata dal coronavirus

Il messaggio è arrivato forte e chiaro. Dagli Stati Uniti, via Twitter. Anche Fonzie è vicino a Codogno. “Stay healthy, stay safe”, così Henry Winkler ha postato a Giuseppe Ganelli. Ganelli è il fondatore del più importante Happy Days Fan Club del mondo e per hobby porta avanti la popolarità del telefilm e dei suoi protagonisti. Nella vita, Giuseppe è medico all’ospedale di Lodi e vive a Codogno. E’, quindi, in primissima linea in questi giorni a sfidare il coronavirus. “Sono stato in ospedale a Lodi fino a domenica, abbiamo dovuto sospendere le non urgenze proprio per affrontare subito e al meglio la situazione, ora sono a casa come da disposizioni anche se noi medici abbiamo il permesso di muoverci”.

Ma come da Codogno si arriva a Fonzie? “Noi ci conosciamo da tanti anni ormai, dalla metà degli anni Novanta. Lui aveva appena twittato sulla situazione negli Stati Uniti e io gli ho scritto proprio per dire che il cuore del problema era da noi. E lui ha risposto subito”. Scegliendo la formula resa famosa da Steve Jobs e parafrasando il “stay hungry stay foolish”. Ganelli ha seguito la tradizione di famiglia, medico come il padre e come il fratello più grande Enrico. Ma non ha mai mollato le grandi passioni, la musica e Happy Days. “In quegli anni eravamo rimasti in pochi a ricordarci di Fonzie e delle avventure della banda, la serie non veniva più trasmessa in tv ma io ho continuato a raccogliere cimeli e a mantenere i contatti”. L’ultima trasferta negli Stati Uniti a Los Angeles la scorsa estate per celebrare Marion Ross, novantenne. “Henry Winkler però in quell’occasione non ha potuto essere con noi perché presentavano la terza stagione di Barry, la serie tv grazie alla quale ha vinto un Emmy Awards. “Ci sentiamo via mail o twitter direttamente, è un amico”.