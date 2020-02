8 anni a di carcere al produttore della “vita è bella” Vittorio Cecchi Gori

Firenze, 29 febbraio 2020 – I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato ieri pomeriggio a Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, ex patron della Fiorentina, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta.

Questa mattina si era diffusa la voce che Cecchi Gori fosse stato trasferito nel carcere a Rebibbia. In realtà, per motivi di salute, è ricoverato da ieri all’ospedale Gemelli di Roma, dove si trova piantonato. Il ricovero, secondo quanto si è appreso, risale al giorno stesso della condanna. L’ex patron viola dovrebbe restare in ospedale almeno fino a lunedì.