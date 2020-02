Recensioni instagram chi si cela dietro la società Likevisibility.Com Truffa O Verità?

Se siete alla ricerca di un sito nel quale acquistare i vostri seguaci vi sicuramente imbattuti in questo sito che a prima vista sembra essere del tutto italiano.

Come fare quindi per capire se il sito che stiamo visitando non sia un sito poco sicuro?

Iniziamo quindi controllando il sito e noteremo che in fondo alla pagina non troviamo nessuna informazioni circa l’azienda e soprattutto l’unico modo per contattarli risulta essere il form di contatto presente sul sito. Questi sono solo alcuni dei campanelli d’allarme per capire che si tratta di un sito truffa.

Non abbiamo avuto modo di testare il sito ma abbiamo provato a mandare una richiesta attraverso il form di contatti, senza ricevere mai risposta.

Molto probabilmente è ciò che accadrà a voi se deciderete di fare i vostri acquisti su questo sito.

L’alternativa per ottenere seguaci e likes

Se siete quindi alla ricerca di un portale dove ottenere likes e seguaci il mio consiglio è quello di provare Likestool, un sito web nel quale potrete scambiare il vostro like ad una foto con il follow di un altro utente. Si tratta quindi di uno scambio digitale automatico nel quale tutto ciò che dovrete fare sarà ottenere punti per poi spenderli per chiedere agli utenti di compiere determinate azioni sulle vostre pagine.

Vuoi a tutti i costi acquistare i tuoi followers?

Dai un’occhiata al nostro ultimo articolo circa l’acquisto in massa di seguaci e scopri come funziona.

fonte: https://www.bloggeroctopus.com/articoli/likevisibility-e-un-sito-affidabile/