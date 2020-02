Il Salone del Mobile di Milano rinvia a giugno

Il Salone del Mobile di Milano slitta al mese di giugno. Inizierà il 16 e durerà fino al 21 giugno. La manifestazione in scena alla Fiera Milano Rho si sarebbe dovuta svolgere nel mese di aprile: dal 21 al 26. L’evento clou della stagione fieristica milanese che negli anni si è arricchito con il Fuorisalone allestito in tutta la città, slitta “visto il perdurare dell’emergenza sanitaria”, sottolineano gli organizzatori. Gli imprenditori del settore hanno deciso, d’accordo con la Fiera di Milano, di posticipare questo evento importantissimo per il mercato mondiale alla fine della primavera. Il Salone del Mobile raduna oltre 2.200 espositori da tutto il mondo e circa 600 giovani designer. “E’ una decisione giusta – commenta il sindaco Beppe Sala -. Io sto chiedendo agli amici del settore dell’arredamento uno sforzo perché Milano non può fermarsi. Dobbiamo oggettivamente lavorare perché questo virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia. Milano deve andare avanti”.

Milano, rinviato a giugno il Salone del Mobile. L’annuncio del sindaco Sala

Sala fa un appello al governo perché aiuti il settore del design, nell’annunciare il rinvio a giugno del Salone del Mobile. “E’ importante che come sempre ognuno faccia la sua parte. Chiedo al governo di intervenire e di dare una mano per un settore fondamentale per la nostra economia e faccio un appello agli albergatori: quest’anno dobbiamo avere molta attenzione a determinare i prezzi delle camere”. Sala ringrazia gli operatori del settore con a fianco Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile, e Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo. “Li ringrazio per questa prova di fiducia perché – sottolinea – non è facile avere la volontà di chiamare da tutto il mondo visitatori e convincere gli operatori ma credo che questo sia la decisione giusta”.